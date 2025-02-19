В Подмосковье с марта начнут штрафовать владельцев собак без регистрации

С 1 марта 2025 года в Подмосковье вступают в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым владельцам незарегистрированных собак будет грозить административная ответственность.
«Владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста. <…> Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери», — говорится в сообщении Минсельхоза Московской области.
Обязательной установке чипа подлежат только собаки, остальные животные — по желанию владельца. Регистрация проводится в ветеринарных учреждениях, подведомственных Минсельхозу Подмосковья.
Там врач проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также запишет информацию о животном: породу, пол, окрас и кличку. Помимо этого, специалист внесет в базу данные о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер.
«После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области, что также облегчит процесс идентификации владельца при считывании данных с электронного чипа», — заявили в Минсельхозе. Там также напомнили, что штраф за отсутствие регистрации может составить от 1500 до 3000 рублей.