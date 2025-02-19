В Подмосковье с марта начнут штрафовать владельцев собак без регистрации

«Владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста. <…> Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери», — говорится в сообщении Минсельхоза Московской области.