«Повзрослей»: Кевин Спейси ответил на обвинения Гая Пирса

Мы могли бы поговорить об этом, но вместо этого вы решили обратиться к прессе, которая теперь, конечно же, преследует меня, потому что хочет знать, какова моя реакция на то, что вы сказали. Вы действительно хотите знать, какова моя реакция? Повзрослей», — сказал Спейси в опубликованном в сети ролике.