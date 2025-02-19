«Повзрослей»: Кевин Спейси ответил на обвинения Гая Пирса

Кевин Спейси ответил на заявление Гая Пирса о том, что актер «преследовал» его во время съемок фильма «Секреты Лос-Анджелеса».
«Мы работали вместе давным-давно. Если я тогда сделал что‑то, что вас расстроило, вы могли бы связаться со мной.
Мы могли бы поговорить об этом, но вместо этого вы решили обратиться к прессе, которая теперь, конечно же, преследует меня, потому что хочет знать, какова моя реакция на то, что вы сказали. Вы действительно хотите знать, какова моя реакция? Повзрослей», — сказал Спейси в опубликованном в сети ролике.
Актер заявил, что через год после съемок фильма «Секреты Лос-Анджелеса» Гай Пирс прилетел к нему, чтобы провести время вместе, пока Спейси работал над лентой «Полночь в саду добра и зла».
«Вы тоже сказали это прессе, или это не вписывается в ваш образ жертвы? Я прошу прощения, что не понял, что вам не нравится проводить со мной время. Может, была другая причина, я не знаю, но это не имеет смысла», — добавил Спейси. Актер подчеркнул, что готов поговорить в любое время и где угодно.
Накануне Пирс заявил, что Спейси «преследовал» его: «Он выбрал меня своей мишенью, без вопросов». Пирс отметил, что не стал жертвой сексуализированного насилия в прямом смысле, но ему было очень некомфортно работать с коллегой.