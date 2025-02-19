A$AP Rocky признали невиновным по делу о стрельбе. От радости рэпер прыгнул в толпу к Рианне

Рэпера обвинили по двум пунктам: в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а также в том, что он применил огнестрельное оружие против Терелла Эфрона, известного как A$AP Relli, в ночь на 6 ноября 2021 года. Музыканту грозило 24 года тюрьмы после того, как он отказался от сделки о признании вины в обмен на 180 дней заключения.