A$AP Rocky признали невиновным по делу о стрельбе. От радости рэпер прыгнул в толпу к Рианне

Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал невиновным A$AP Rocky по делу о стрельбе в 2021 году.
После оглашения приговора зал суда заполнили радостные крики, а сам рэпер прыгнул в толпу, чтобы обнять Рианну. A$AP Rocky поблагодарил присяжных за спасение его жизни и добавил, что они приняли правильное решение.
Рэпера обвинили по двум пунктам: в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а также в том, что он применил огнестрельное оружие против Терелла Эфрона, известного как A$AP Relli, в ночь на 6 ноября 2021 года. Музыканту грозило 24 года тюрьмы после того, как он отказался от сделки о признании вины в обмен на 180 дней заключения.
«Хотя сегодняшний вердикт — это не тот результат, к которому мы стремились, мы уважаем решение присяжных и честность нашей системы правосудия.
Наш офис по-прежнему стремится привлечь к ответственности тех, кто нарушает закон, независимо от их статуса или влияния. Слава не ставит никого выше закона, и мы не дрогнем в своем стремлении добиться справедливости для жертв и общества», — заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман.