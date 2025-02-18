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Уилл Феррелл спродюсирует фильм «Playdate» — режиссерский проект Рашиды Джонс из «Офиса»

Сегодня в 23:25
Кадр: Paramount Pictures

Американский актер Уилл Феррелл, известный по фильмам «Эльф» и «Барби», спродюсирует картину «Playdate» — режиссерский проект звезды «Парки и зоны отдыха» и «Офиса» Рашиды Джонс. Об этом сообщил Deadline.

Джонс поставит ленту о психологической войне, в которую превращается общение двух матерей, чьи дочери начали собственные игры разума и столкнулись с ужасающей силой детской травли.

Сценарий картины написала Мари Остербай. Ее текст в 2024 году вошел в перечень лучших нереализованных задумок Голливуда. Сопродюсером фильма выступила Джессика Элбаум, работавшая над комедий «Вы сердечно приглашены» с Ферреллом.

Созданием «Playdate» займется продакшн-компания Gloria Sanchez, которая стояла за драмой «Май Декабрь» с Джулианной Мур и Натали Портер, а также сериалом «Никаких добрых дел» с Лизой Кудроу.

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