Американский актер Уилл Феррелл, известный по фильмам «Эльф» и «Барби», спродюсирует картину «Playdate» — режиссерский проект звезды «Парки и зоны отдыха» и «Офиса» Рашиды Джонс. Об этом сообщил Deadline.
Джонс поставит ленту о психологической войне, в которую превращается общение двух матерей, чьи дочери начали собственные игры разума и столкнулись с ужасающей силой детской травли.
Сценарий картины написала Мари Остербай. Ее текст в 2024 году вошел в перечень лучших нереализованных задумок Голливуда. Сопродюсером фильма выступила Джессика Элбаум, работавшая над комедий «Вы сердечно приглашены» с Ферреллом.
Созданием «Playdate» займется продакшн-компания Gloria Sanchez, которая стояла за драмой «Май Декабрь» с Джулианной Мур и Натали Портер, а также сериалом «Никаких добрых дел» с Лизой Кудроу.