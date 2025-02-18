Сюзанна Сон из сериала «Кумир» снимется в новой части антологии «Монстр» Райана Мерфи

Актерский состав сериала «Монстр» пополнит актриса Сюзанна Сон, известная по шоу «Кумир» с The Weeknd и драмеди «Красная ракета». Об этом сообщил Deadline.
Сон получит одну из центральных ролей в проекте. Какую именно героиню исполнит актриса, не раскрывается. Возможно, она станет одной из жертв серийного убийцы Эда Гейна, на истории которого будет сосредоточен третий сезон шоу.
Роль Гейна исполнит Чарли Ханнам, снимавшийся в сериале «Шантарам» и фильме «Джентльмены» Гая Ричи. Лори Меткаф («Леди Бёрд») сыграет мать маньяка Августу, Том Холландер («Вражда») — Альфреда Хичкока, а Оливия Уильямс («Шестое чувство») — жену режиссера Альму Ревилл.
Присутствие Хичкока в сюжете может быть обусловлено тем, что именно Гейн стал вдохновением при создании персонажа Нормата Бейтса из фильма «Психо». Из этого можно предположить, что новая часть антологии исследует влияние Гейна на культуру.
Эд Гейн — один из самых известных серийных убийц в истории США. Он сознался всего в двух убийствах, совершенных в 1950-е годы, однако на его счету еще около десятка недоказанных преступлений. Он также выкапывал трупы из могил на кладбище рядом со своим домом и изготавливал из человеческих останков всевозможные предметы быта и одежду.
Сериал «Монстр» дебютировал на Netflix в 2022 году. Первый сезон получил широкое признание, особенно за исполнение Эваном Питерсом роли Дамера и Ниси Нэш роли Гленды Кливленд. Питерс получил за сериал «Золотой глобус», а Нэш — «Эмми». Netflix продлил сериал на второй и третий сезоны в 2022 году. Продолжение проекта, рассказывающее об убийстве Лайлом и Эриком Менендесами их родителей, вышло 19 сентября.