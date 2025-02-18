Двукратный номинант на «Оскар» Майкл Шеннон представил трейлер режиссерского дебюта «Эрик Лару»

На ютуб-канале Magnolia Pictures & Magnet Releases опубликовали трейлер фильма «Эрик Лару» — режиссерского дебюта актера Майкла Шеннона, номинированного на премию «Оскар» за картины «Дорога перемен» и «Под покровом ночи».
Шеннон поставил драму с участием Джуди Грир («Хэллоуин убивает», «Шучу») и Александра Скарсгарда («Годзилла против Конга», «Большая маленькая ложь»). Артисты сыграли пару, чей сын убил троих одноклассников в старшей школе.
Мать юного преступника в фильме не может избавиться от гнева и разочарования, двигаясь по жизни как в тумане, и соглашается встретиться с матерями жертв. Ее муж тем временем находит прибежище в новой церкви.
«„Эрик Лару“ просит хрителей стать свидетелями эмоциональных потрясений, которые могут вызвать акты насилия», — говорится в описании кинопроекта.
В актерский состав картины вошли, помимо Грир и Скарсгарда, Элисон Пилл, Пол Спаркс, Трейси Леттс и Энн Парисс. Сценарий ленты написал Бретт Ниво на основе собственной пьесы.
«Большинство фильмов кажутся мне похожими на укол. Вы вводите иглу, нажимаете на поршень, и пленка вставляется в кассету, а за ней быстро следует любой желаемый эффект: восторг, катарсис и т. д. Я не хотел делать укол. Я хотел создать карту леса, который пугает, но через который нужно пройти. И даже с картой вы можете не найти дорогу. Но вы должны попытаться», — прокомментировал Шеннон.
Продюсерами «Эрика Лару» стали Сара Грин, Карл Хартман и Джина Пэнибианко. Премьера ленты в кинопрокате запланирована на 4 апреля.