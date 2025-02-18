Двукратный номинант на «Оскар» Майкл Шеннон представил трейлер режиссерского дебюта «Эрик Лару»

«Большинство фильмов кажутся мне похожими на укол. Вы вводите иглу, нажимаете на поршень, и пленка вставляется в кассету, а за ней быстро следует любой желаемый эффект: восторг, катарсис и т. д. Я не хотел делать укол. Я хотел создать карту леса, который пугает, но через который нужно пройти. И даже с картой вы можете не найти дорогу. Но вы должны попытаться», — прокомментировал Шеннон.