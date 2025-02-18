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У папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию

Вчера в 20:41
Фото: franciscus

У папы Римского Франциска диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщил Vatican News.

Болезнь обнаружили при компьютерной томографии грудной клетки понтифика. По словам врачей, пневмония потребует «дополнительной фармакологической терапии». «Тем не менее, папа Франциск остается в хорошей расположении духа», — отметили в пресс-службе Святого Престола.

Там отметили, что папа «причастился и в течение дня чередовал отдых, молитву и чтение». «Лабортаторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние Святого Отца представляют сложную картину», — добавили представители Ватикана.

«Полимикробная инфекция папы, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения кортикостероидов и антибиотиков, усложняет терапевтическое лечение», — пояснили они.

Ранее сообщалось, что папу Римского госпитализировали из‑за бронхита. Глава Католической церкви находится в больнице Джемелли в Риме.

В марте 2023 года Папа, здоровье которого ухудшилось в последние годы, был госпитализирован с острым бронхитом. После выписки он сказал: «Я все еще жив». В июне того же года его повторно госпитализировали в Гемелли для проверки состояния здоровья, а в феврале 2024 года — после того, как, по его словам, он «немного простудился».

Франциску удалили часть легкого в 20 лет, когда он учился на священника в своей родной Аргентине. В июне 2021 года он перенес операцию на толстой кишке.

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