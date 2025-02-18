У папы Римского диагностировали двустороннюю пневмонию

В марте 2023 года Папа, здоровье которого ухудшилось в последние годы, был госпитализирован с острым бронхитом. После выписки он сказал: «Я все еще жив». В июне того же года его повторно госпитализировали в Гемелли для проверки состояния здоровья, а в феврале 2024 года — после того, как, по его словам, он «немного простудился».