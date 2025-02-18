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Певицу Баффи Сент-Мари обвинили в лжи насчет своей этнической принадлежности и лишили Ордена Канады

Вчера в 19:32
Фото: buffystemarie

Канадскую певицу Баффи Сент-Мари обвинили в присвоении чужой этнической идентичности после того, как канал CBC выяснил, что у нее нет индейских корней. Это произошло более года назад, но о скандале вновь заговорили в начале февраля.

Тогда лауреатку премии «Оскар» лишили престижного Ордена Канады — высшей гражданской награды страны, которой артистка удостоилась в 1997 году. На тот момент Сент-Мари считалась образцовым представителем племени кри и выдающейся активисткой, выступавшей за права коренных народов Америки.

В конце 2023 года же обнаружилось, что певица сфальсифицировала свое происхождение. Она утверждала, что родилась в индейской резервации и, по информации СМИ, угрозами вынуждала членов своей семьи скрывать правду в 60-х и 70-х годах.

В действительности Сент-Мари имеет итало-американские корни, что указано в ее свидетельстве о рождении. Она, исходя из расследования журналистов, не была официально удочерена, хотя сама певица утверждала обратное.

Баффи говорила, что ее мать рассказывала о ее удочерении. Именно она, со слов артистки, открыла ей глаза на индейское происхождение. Никаких документов, подтверждающих индейские корни Сент-Мари, якобы не существовало. Певица утверждала, что не знает, кто был ее биологическими родителями.

Позднее, уже будучи взрослой, Баффи стала приемным ребенком семьи пиапотских кри. Индейская община подтверждила, что одна пара в самом деле считает ее своей дочерью, независимо от этнического происхождения артистки.

«Меня удочерили Эмиль Пиапот и Клара Старбланкет Пиапот в соответствии с законом и обычаями кри. Они были добрыми, любящими, и гордились тем, что называли меня своим ребенком. Я люблю свою пиапотскую семью и мне повезло, что они у меня есть», — заявляла Сент-Мари.

20 февраля Сент-Мари отметит свой 84-й день рождения. Карьера артистки продолжается уже шесть десятилетий. Она записала 16 студийных альбомов и в своих песнях часто затрагивала тему прав коренных народов.

Хотя Сент-Мари лишилась Ордена Канады и стала лишь девятым человеком в истории, с кем это произошло, она сохранила большинство наград за свою музыкальную карьеру. Среди них — семь премий Juno Awards, эквивалента «Грэмми» в Канаде.

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