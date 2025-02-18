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Джон Малкович не хотел сниматься в фильмах Marvel из‑за маленькой зарплаты

Вчера в 20:12
Фото: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Джон Малкович рассказал журналу GQ, почему отказывался от съемок в фильмах Marvel.

По словам актера, ему предлагали недостаточно высокую зарплату. «Мне совсем не понравились сделки, которые они заключили. Эти фильмы довольно изнурительны в производстве…

Если вы собираетесь полгода висеть на кране перед зеленым экраном, заплатите мне. Не хотите платить мне — хорошо, но тогда я не хочу этого делать, потому что я лучше буду на сцене, или буду режиссером пьесы, или буду делать что‑то еще», — сказал Малкович.

Актер дебютирует в Marvel в роли загадочного персонажа в фильме «Фантастическая четверка». По словам Малковича, он с удивлением обнаружил, что съемки супергеройского фильма не так уж сильно отличаются от работы в театре.

Актер отметил, что согласился на роль в «Фантастической четверке» прежде всего потому, что хотел снова поработать с режиссером Мэттом Шекманом после фильма 2014 года «На краю».

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