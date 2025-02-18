Джон Малкович не хотел сниматься в фильмах Marvel из‑за маленькой зарплаты

Если вы собираетесь полгода висеть на кране перед зеленым экраном, заплатите мне. Не хотите платить мне — хорошо, но тогда я не хочу этого делать, потому что я лучше буду на сцене, или буду режиссером пьесы, или буду делать что‑то еще», — сказал Малкович.