Lionsgate опубликовал первый трейлер «Странных сказок». Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс 2024» более года назад, теперь фильм выходит в кинотеатрах США 4 апреля.
Действие ленты происходит в 1987 году в калифорнийском Окленде. Безумный сюжет рассказывает о ярких персонажах, чьи истории пересекаются в течение нескольких дней.
Педро Паскаль играет коллектора, который с неохотой соглашается на последнюю работу, Бен Мендес — продажного полицейского, Доминик Торн и Нормани — начинающий рэп-дуэт, а Джейн Эллис — звезду НБА. Также в фильме снялись Ангус Клауд и Том Хэнкс.
«Странные сказки» стали одной из последних лент Клауда, после того как он скончался в июле 2023 года в возрасте 2025 лет от случайной передозировки. Лента также стала первой работой режиссерского дуэта Анны Боден и Райана Флека («Полу-Нельсон») с релиза «Капитана Марвел» 2019 года. В основу сценария фильма легли мемуары Флека.