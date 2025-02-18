Крис Пайн сыграет главную роль в криминальном триллере от создателя «Фарго»

Крис Пайн («Звездный путь») исполнит главную роль в криминальном триллере «Nowhere Fast». Об этом сообщает Variety.
Лента расскажет о преступнике из маленького городка, который по неосторожности убивает племянника своего босса.
Сценаристом и режиссером фильма выступит Ной Хоули — шоураннер сериалов «Фарго» и «Легион», а также режиссер грядущего сериала «Чужой: Земля». Компания постановщика Keys Productions выступит продюсером.
Последним проектом Пайна стал фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров», который провалился в прокате. Он заработал 207,5 млн долларов при бюджете в 150 млн.