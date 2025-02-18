Комикс «Академия „Амбрелла“» получит продолжение. Оно выйдет в июне

«Каждая глава этой истории, кажется, складывается в отдельный организм — иногда это кричащий ребенок в вагоне метро, иногда огромная металлическая птица, падающая с неба, — и из‑за этого я так же взволнован „Планом Б“, как и тогда, когда мы продолжили это путешествие вместе с „Сюитой апокалипсиса“», — поделился Уэй.