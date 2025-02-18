Комикс «Академия „Амбрелла“» получит продолжение. Оно выйдет в июне

Комикс «Академия „Амбрелла“» получит продолжение. В июне Джерард Уэй и Габриель Ба выпустят графический роман «Академия „Амбрелла“: План Б», сообщил Variety.
Проект реализует издательский дом Dark Horse Comics. Комикс расскажет о «самом страшном испытании» для героев серии — их встрече с их другими братьями и сестрами, известными как «Воробьи».
«Никто не знает, как ранить друг друга сильнее, чем члены семьи, и это могущественное, безжалостное племя не пожалеет жестокости ради своей единственной цели — контроля и послушного взгляда, который сопутствует ему», — указано в описании будущей книги.
В работе над «Академией „Амбрелла“: План Б» участвовали иллюстраторы Дейв Стюарт и Нейт Пикос. Комикс появится в продаже 11 июня. Сейчас он доступен для предзаказа по цене 4,99 доллара.
Выпуск получит шесть вариантов обложек, которые создадут художники Фабио Мун, Клэр Роу, Майк дель Мундо, Дункан Фегредо, Дэвид Аджа и Джилл Томпсон.
«Каждая глава этой истории, кажется, складывается в отдельный организм — иногда это кричащий ребенок в вагоне метро, иногда огромная металлическая птица, падающая с неба, — и из‑за этого я так же взволнован „Планом Б“, как и тогда, когда мы продолжили это путешествие вместе с „Сюитой апокалипсиса“», — поделился Уэй.
Ба добавил, что авторы сериала Netflix «Академия „Амбрелла“» использовали некоторые сюжетные линии из еще не вышедшего комикса, но переработали их и рассказали по-своему. Так что истории из шоу не повторяют то, что ожидает поклонников серии в графическом издании.