Китайский мультфильм «Нэчжа-2» стал самой кассовой анимацией в мире

Китайский анимационный блокбастер «Нэчжа побеждает царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в мире, сообщает Reuters со ссылкой на данные билетной платформы Maoyan. Лента обошла лидера рейтинга «Головоломку-2».
«Нэчжа-2» собрал в прокате 12,3 млрд юаней (1,69 млрд долларов) — сюда включены предпродажи и прокат за пределами Китая. Таким образом мульт занял восьмое место в списке самых кассовых фильмов в мире.
Более 99% кассовых сборов «Нэчжи-2» пришлось на материковый Китай, что резко контрастирует с голливудскими фильмами, которые обычно полагаются на мировой прокат, отмечает Reuters. В кинотеатрах КНР мультфильм вышел 29 января, а в США — три дня назад, 15 февраля. Предполагалось, что для статуса рекордсмена «Нэчже-2» даже не придется выходить в других странах.
«Нэчжа побеждает царя драконов» — это сиквел хита 2019 года. Мультфильм сделан по мотивам китайского романа «Инвеститура богов» XVI века, в котором рассказывается о мальчике с магической силой, который пытается защитить город-крепость Чэньтангуань.
Китайские эксперты прогнозируют, что окончательные сборы «Нэчжи-2» в КНР составят 16 млрд юаней (2,19 млрд долларов). Тогда мульт станет пятым самым кассовым фильмом в мире, уступив «Аватару», «Мстители: Финал», «Аватар: Путь воды» и «Титанику».