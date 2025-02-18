Новый фильм Стивена Спилберга об НЛО выйдет в июне 2026 года

Universal перенесла дату премьеры фильма Стивена Спилберга с 15 мая на 12 июня 2026 года. Об этом пишет Variety.
Таким образом, картина Спилберга заняла место фильма от режиссеров «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, который убрали из календаря премьер.
Студия не объяснила причины переноса. Variety пишет, что фильм Квана и Шайнерта находится на ранней стадии создания: сейчас у него нет ни сценария, ни названия, ни каста.
Проект Спилберга, который также не имеет названия и слогана, описывается как новый оригинальный фильм-событие. Издание подчеркивает, что новая лента режиссера расскажет об НЛО. Сценарий к ней пишет Дэвид Кёпп, ранее работавший с режиссером над такими фильмами, как «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
Последней на сегодняшний день работой легендарного режиссера стала полуавтобиографическая драма «Фабельманы» с Мишель Уилльямс, Гэбриелом ЛаБеллем, Полом Дано и Сетом Рогеном.
Картина была хорошо встречена критиками. Она получила семь номинаций на «Оскар», не победив ни в одной, и пять номинаций на «Золотой глобус», выиграв в категориях «Лучший фильм — драма» и «Лучшая режиссура».