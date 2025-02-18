«Иисус Христос — суперзвезда» поставят ее авторы Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс в концертном зале Голливуд-боул. В 2020 году Эриво уже играла в этом мюзикле роль Марии Магдалины. «Немного занята этим летом, жду не дождусь», — написала актриса в соцсетях.