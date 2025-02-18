Синтия Эриво получила роль Иисуса Христа в постановке «Иисус Христос — суперзвезда». Показы спектакля состоятся в начале августа в Лос-Анджелесе, сообщает Deadline.
«Иисус Христос — суперзвезда» поставят ее авторы Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс в концертном зале Голливуд-боул. В 2020 году Эриво уже играла в этом мюзикле роль Марии Магдалины. «Немного занята этим летом, жду не дождусь», — написала актриса в соцсетях.
В роли Магдалины актриса исполняла «I Don’t Know How to Love Him» и «Everything’s Alright», а в роли Христа споет «Hosanna», «The Last Supper» и «Gethsemane».
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» изначально выпускалась как концептуальный альбом, а через год, в 1971-м, появилась на сцене Бродвея. Мюзикл посвящен последней неделе жизни Иисуса. В 2018 году главные роли играли Джон Ледженд и Сара Бареллис.
Тем временем Эриво снимается во второй части мюзикла «Злая», который номинирован на «Оскар». Там актриса сыграла юную волшебницу Эльфабу, которая превращается в Злую Ведьму Запада. Недавно актриса призналась, что хочет заняться режиссурой.