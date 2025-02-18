Мариинка покажет в Большом театре тетралогию «Кольцо нибелунга» Вагнера

Мариинский театр приедет на гастроли в Москву. Оперная труппа представит на исторической сцене Большого театра тетралогию «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера, сообщил ТАСС.
Обновленные сценические версии опер покажут с 5 по 9 марта, а затем с 13 по 16 марта. В Москву отправят 13 грузовых контейнеров и 73 ящика с костюмами, рассказали в пресс-службе Мариинки.
Мариинский театр — единственный коллектив в России, представляющий целиком оперную сагу Вагнера. Впервые «Кольцо нибелунга» поставили в Петербурге в 1900 году под руководством Эдуарда Направника.
В 2003 году оперы Вагнера вернулись на сцену Мариинки. В отличие от первых постановок, сейчас оперы исполняют на языке оригинала. В 2005 году Мариинский театр показал сагу в Москве.
В 2023 году цикл «Кольцо нибелунга», состоящий из четырех опер, получил обновленную версию. Спектакли оформили с помощью нового света и видеопроекций. Оперы «Золото Рейна» и «Валькирия» уже показали в Петербурге, а «Зигфрид» и «Гибель богов» — еще и в Китае.