Исследование показало, что мухи любят кататься на каруселях

Плодовые мушки типа Drosophila melanogaster любят кататься на каруселях. К такому выводу пришли ученые из Лейпцигского и Нортумбрийского университетов, сообщил журнал Current Biology.
Исследователи поместили 190 мух в стеклянный купол, под которым находились вращающиеся карусели, и в течение нескольких дней (от 3 до 14) следили за их перемещениями с помощью специальных датчиков.
Специалисты обнаружили, что мухи неоднократно возвращались в карусель. Их передвижения ученые расценили как целенаправленные. Это подтвердило, что мухи способны активно взаимодействовать с окружающей средой.
«Игровое поведение, включающее произвольные движения, такие как качание или повороты, теперь впервые зафиксировано у насекомых. Открытие может помочь понять, как у людей развивается самосознание и контроль над телом», — отметил профессор Вольф Хюттерот.
По его мнению, результаты работы можно будет использовать для изучения генетических, нейронных и биохимических механизмов, лежащих в основе игрового поведения. Ранее такое поведение считали свойственным лишь позвоночным.