«Поддерживайте вызывающее искусство»: Итан Хоук и Ричард Линклейтер заявили о важности риска в кино

Сегодня / 10:38
ЕС запретит поставки в Россию PlayStation и Xbox
Сегодня / 14:28
Вышел тизер хоррора «Bring Her Back» братьев Филиппу
Сегодня / 14:07
В Краснодаре силовики искали мигрантов в спортивной школе и положили учащихся лицом в пол
Сегодня / 13:55
Пит Доэрти заявил, что ему грозит ампутация пальцев ног
Сегодня / 13:36
Харрисон Форд ненавидел свою биографию. Поэтому Стивен Спилберг раздал 300 копий съемочной группе
Сегодня / 13:35
Исследование: почти 80% сотрудников не вовлечены в работу из‑за низких зарплат и графика
Сегодня / 13:06
НАСА повысило вероятность столкновения астероида с Землей до 3,1%
Сегодня / 12:59
Российские «золотые визы» принесли в 10 раз меньше инвестиций, чем планировалось
Сегодня / 12:37
Филиппинский город объявил награду за комаров из‑за вспышки лихорадки денге
Сегодня / 12:21
В Европе и Англии замедлился темп роста продолжительности жизни из‑за плохого питания и ожирения
Сегодня / 12:20
Издательство Corpus замазало цитату Бориса Акунина* на обложке книги о Лилианне Лунгиной
Сегодня / 12:10
Майкл Вламис и Иддо Голдберг снимутся в «Одиссее» Кристофера Нолана
Сегодня / 12:04
Ленинградский вокзал украсят мозаичные панно с панорамами Москвы и Петербурга
Сегодня / 11:23
В Тасмании собираются усыпить 90 китов, выбросившихся на берег
Сегодня / 10:58
Киану Ривз: «Жажду снова сыграть Константина»
Сегодня / 10:28
H&M пока не планирует возвращаться в Россию
Сегодня / 09:59
В Москве утвердили проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом
Сегодня / 09:58
Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о доступе к голливудским фильмам
Сегодня / 09:07
«Такого мы никогда не снимали»: авторы «F1» с Брэдом Питтом поделились кадрами со съемок
Сегодня / 09:01
Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше срока
Сегодня / 08:08
Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво: продавцы не смогли проверить его возраст
Сегодня / 07:27
Режиссер «Сёгуна» 1980 года недоволен новым сериалом: «Его сделали для японцев»
Сегодня / 07:17
«Многие не понимают, что такое слава»: вышел трейлер документалки о Мэттью Перри
Сегодня / 06:59
Дейв Баутиста заявил: его персонаж из «Стражей Галактики» исчерпал себя, но актер готов вернуться
Сегодня / 06:39
В Подмосковье с марта начнут штрафовать владельцев собак без регистрации
Сегодня / 06:19
«Повзрослей»: Кевин Спейси ответил на обвинения Гая Пирса
Сегодня / 05:57
A$AP Rocky признали невиновным по делу о стрельбе. От радости рэпер прыгнул в толпу к Рианне
Сегодня / 23:25
Уилл Феррелл спродюсирует фильм «Playdate» — режиссерский проект Рашиды Джонс из «Офиса»

«Поддерживайте вызывающее искусство»: Итан Хоук и Ричард Линклейтер заявили о важности риска в кино

Сегодня в 07:29

Итан Хоук и Ричард Линклейтер рассказали о важности риска в искусстве на пресс-конференции, посвященной их новому фильму «Голубая луна», на Берлинском кинофестивале.

«Зрителям должно быть не все равно. Они не продаются. Вы, ребята, сообщество, должны сделать это важным. Чтобы вызывающему искусству было место в нашем разговоре, о нем нужно заботиться», — сказал Хоук.

«А когда мы ставим во главу угла деньги, мы получаем однотипный материал, который нравится наибольшему количеству людей, и нам говорят, что он лучший. Это танец, который мы все вместе исполняем. Если вы любите вызывающее искусство и хотите его, требуйте его. Сейчас люди не думают, что заработают на нем деньги, поэтому его не делают», — продолжил актер.

«Возможно, вызывающие времена порождают вызывающее искусство. Но кино всегда было эскапизмом, а в нашем фильме он обвиняет „Оклахому!“ в эскапизме в разгар ужасов Второй мировой войны. Так что я не знаю, думаю, большинство людей хотят куда‑то сбежать. Возможно, сейчас в искусстве меньше вызова, чем раньше», — добавил Линклейтер.

Идея «вызывающего искусства» — одна из тем фильма «Голубая луна», который рассказывает о лирике Лоренца Харта, бывшего творческого партнера Ричарда Роджерса, который борется с алкоголизмом и депрессией в ночь премьеры «Оклахомы!», первого мюзикла Роджерса с Хаммерстайном. После премьеры Харт критикует шоу за то, что оно неинформативно и у него слишком счастливый конец.

«Голубая луна» — первый совместный фильм Хоука и Линклейтера за более чем десять лет, с момента премьеры «Отрочества» в 2014 году. Помимо Хоука в новой картине также снялись Эндрю Скотт, Маргарет Куолли и Бобби Каннавале.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами