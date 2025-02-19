«Поддерживайте вызывающее искусство»: Итан Хоук и Ричард Линклейтер заявили о важности риска в кино

«А когда мы ставим во главу угла деньги, мы получаем однотипный материал, который нравится наибольшему количеству людей, и нам говорят, что он лучший. Это танец, который мы все вместе исполняем. Если вы любите вызывающее искусство и хотите его, требуйте его. Сейчас люди не думают, что заработают на нем деньги, поэтому его не делают», — продолжил актер.