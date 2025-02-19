«Поддерживайте вызывающее искусство»: Итан Хоук и Ричард Линклейтер заявили о важности риска в кино

Итан Хоук и Ричард Линклейтер рассказали о важности риска в искусстве на пресс-конференции, посвященной их новому фильму «Голубая луна», на Берлинском кинофестивале.
«Зрителям должно быть не все равно. Они не продаются. Вы, ребята, сообщество, должны сделать это важным. Чтобы вызывающему искусству было место в нашем разговоре, о нем нужно заботиться», — сказал Хоук.
«А когда мы ставим во главу угла деньги, мы получаем однотипный материал, который нравится наибольшему количеству людей, и нам говорят, что он лучший. Это танец, который мы все вместе исполняем. Если вы любите вызывающее искусство и хотите его, требуйте его. Сейчас люди не думают, что заработают на нем деньги, поэтому его не делают», — продолжил актер.
«Возможно, вызывающие времена порождают вызывающее искусство. Но кино всегда было эскапизмом, а в нашем фильме он обвиняет „Оклахому!“ в эскапизме в разгар ужасов Второй мировой войны. Так что я не знаю, думаю, большинство людей хотят куда‑то сбежать. Возможно, сейчас в искусстве меньше вызова, чем раньше», — добавил Линклейтер.
Идея «вызывающего искусства» — одна из тем фильма «Голубая луна», который рассказывает о лирике Лоренца Харта, бывшего творческого партнера Ричарда Роджерса, который борется с алкоголизмом и депрессией в ночь премьеры «Оклахомы!», первого мюзикла Роджерса с Хаммерстайном. После премьеры Харт критикует шоу за то, что оно неинформативно и у него слишком счастливый конец.
«Голубая луна» — первый совместный фильм Хоука и Линклейтера за более чем десять лет, с момента премьеры «Отрочества» в 2014 году. Помимо Хоука в новой картине также снялись Эндрю Скотт, Маргарет Куолли и Бобби Каннавале.