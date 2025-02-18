«Здесь куча парней, что для меня в новинку!»: Роберт Паттинсон удивлен ростом мужской фан-базы

Роберт Паттинсон рассказал на красной дорожке на показе «Микки 17», что довольно странно иметь фан-базу, в которой теперь преобладают мужчины.
Число фанатов мужского пола у актера увеличилось, после того как он сыграл Брюса Уэйна в «Бэтмене» Мэтта Ривза.
«Здесь куча парней, что для меня в новинку!» — сказал Паттинсон о большом количестве поклонников-мужчин, пришедших поддержать его на премьеру нового фильма.
В начале карьеры актера в его фан-базе преобладали женщины благодаря роли вампира Эдварда Каллена в серии «Сумерки. Сага», которая включала пять фильмов, длилась с 2008 по 2012 год и собрала в мировом прокате 3,3 млрд долларов.
Недавно актер выступил в защиту франшизы. «Мне нравится, что люди продолжают говорить мне: „Чувак, ‚Сумерки‘ разрушили вампирский жанр“. Вы все еще зациклены на этом дерьме? Как вы можете грустить о том, что произошло почти 20 лет назад? Это безумие».