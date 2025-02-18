«Здесь куча парней, что для меня в новинку!»: Роберт Паттинсон удивлен ростом мужской фан-базы

Недавно актер выступил в защиту франшизы. «Мне нравится, что люди продолжают говорить мне: „Чувак, ‚Сумерки‘ разрушили вампирский жанр“. Вы все еще зациклены на этом дерьме? Как вы можете грустить о том, что произошло почти 20 лет назад? Это безумие».