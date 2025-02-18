Брайан Тайри Генри и Вагнер Моура ввязываются в опасную игру в трейлере «Dope Thief»

Афера выходит из‑под контроля, когда они неосознанно натыкаются на одну из самых мощных наркосетей на Восточном побережье и оказываются под прицелом безжалостных преступников, которые совсем не рады вмешательству дилетантов. То, что начинается как мелкая кража, превращается в игру на выживание.