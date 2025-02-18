Брайан Тайри Генри и Вагнер Моура ввязываются в опасную игру в трейлере «Dope Thief»

Apple TV+ выпустила трейлер сериала «Dope Thief» с Брайаном Тайри Генри («Атланта») и Вагнером Моура («Наркос», «Падение империи»). Премьера состоится 14 марта.
Трейлер знакомит зрителей с Рэем, филадельфийским барыгой, который вместе со своим другом и подельником Мэнни решает выдать себя за агентов УБН, чтобы сорвать, как им кажется, небольшую операцию по продаже наркотиков.
Афера выходит из‑под контроля, когда они неосознанно натыкаются на одну из самых мощных наркосетей на Восточном побережье и оказываются под прицелом безжалостных преступников, которые совсем не рады вмешательству дилетантов. То, что начинается как мелкая кража, превращается в игру на выживание.
Восьмисерийный триллер, созданный и спродюсированный сценаристом «Бэтмена» и «Топ Ган: Маверик», основан на одноименном романе Денниса Тафойи. Первый эпизод шоу снял Ридли Скотт. Он также выступил исполнительным продюсером.
В актерский состав также вошли Винг Рэймс («Миссия невыполнима»), Марин Айрленд (»«Побочный эффект»), Кейт Малгрю («Звездный путь: Вояджер») и Амир Арисон («Черный список»).