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Корейская актриса Ким Сэ Рон покончила с собой. Она снималась в «Охотничьих псах» и «Зеркале ведьмы»

Сегодня в 15:11
Фото: ron_sae

В Сеуле умерла корейская актриса Ким Сэ Рон, известная по сериалам «Охотничьи псы» и «Зеркало ведьмы». Девушка покончила с собой в возрасте 24 лет, сообщило агентство «Ренхап».

Тело артистки обнаружил у нее дома друг вечером 16 февраля. В тот день мужчина должен был встретиться с Ким Сэ Рон, но девушка не пришла на встречу. Предсмертной записки она не оставила.

Похороны актрисы состоятся 19 февраля. Полиция провела расследование и постановила, что в дом Ким Сэ Рон никто не вламывался. В последнее время карьера звезды переживала кризис.

В мае 2022 года Ким Сэ Рон попала в автомобильную аварию. Она вела машину в нетрезвом виде, за что была оштрафована на 13 800 долларов. После инцидента актриса перестала сниматься и подверглась жесткой критике.

Ее соцсети заполнили негативные комментарии. СМИ обрушивались на девушку, если та ходила на вечеринки с друзьями. Из сериала «Охотничьи псы» вырезали почти все сцены с участием актрисы.

Ким Сэ Рон безуспешно пыталась вернуться в кино. Она даже сменила имя ради этого на Ким А Им. В 2024 году ей удалось сняться в независимом фильме, который еще не вышел на экраны.

Ким Сэ Рон стала уже не первой знаменитостью из Южной Корее, которая совершила самоубийство после общественной критики. До этого та же участь постигла певиц Солли и Гу Хара, а также актера Ли Сон Гюна.

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