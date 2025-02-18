The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей

По его данным, во внутреннем электронном письме издание сообщило сотрудникам редакции и отдела продукции о необходимости пройти обучение по искусственному интеллекту. Руководство также представило новый внутренний инструмент ИИ Echo для краткого изложения статей, брифингов и другой деятельности компании.