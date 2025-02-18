The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей

Сегодня / 13:22
США восстановят численность персонала посольства в Москве
Сегодня / 15:57
Брайан Тайри Генри и Вагнер Моура ввязываются в опасную игру в трейлере «Dope Thief»
Сегодня / 15:31
Гай Пирс заявил, что Кевин Спейси преследовал его во время съемок фильма «Секреты Лос-Анджелеса»
Сегодня / 15:11
Корейская актриса Ким Сэ Рон покончила с собой. Она снималась в «Охотничьих псах» и «Зеркале ведьмы»
Сегодня / 14:35
В Австралии создали джин из круассана
Сегодня / 14:25
YouTube удалил тру-крайм-подкаст, потому что его сценарии писал искусственный интеллект
Сегодня / 14:21
Стивен Найт заявил, что «Острые козырьки» получат продолжение после полнометражного фильма
Сегодня / 13:58
Вокалиста Placebo обвинили в клевете. Он назвал премьера Италии фашисткой и расисткой
Сегодня / 13:20
Британка добилась 94 тыс. фунтов стерлингов за увольнение во время беременности
Сегодня / 13:17
Казахстанские тиктокеры спасли денерную 72-летнего мужчины ― и сделали его звездой соцсетей
Сегодня / 12:56
В России девушкам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности
Сегодня / 12:43
Okko представил тизер сериала «Цыгане. Улица Шекспира»
Сегодня / 12:11
Организаторы «Снежной деревни» в Китае извинились за сугробы из ваты
Сегодня / 11:34
Актер «Очень странных дел» пожаловался на «психологические последствия» роли Векны
Сегодня / 11:23
Стилист Влад Лисовец сообщил о борьбе с онкологией: «Все не так плохо, как пишут»
Сегодня / 11:09
Бизнесмен, желающий получить права на Джеймса Бонда, объяснил свои иски «тревогой» за персонаж
Сегодня / 11:02
Bethesda превратит в NPC фаната The Elder Scrolls VI, победившего на благотворительном аукционе
Сегодня / 10:13
Больше четверти россиянок не хотят праздновать 23 Февраля на работе
Сегодня / 09:52
Сцены с Юлией Ауг вырезали из новой киносказки
Сегодня / 09:13
В Индии студент испугался пробок и прилетел на экзамен на параплане
Сегодня / 08:43
В Буэнос-Айресе будут давать капибарам противозачаточные. Грызунов стало слишком много
Сегодня / 08:11
«Замечательная история о прощении»: вышел трейлер мультфильма «Царь Царей» об Иисусе Христе
Сегодня / 07:18
Новые фильмы Джармуша, Серебренникова и Уэса Андерсона ожидаются в Каннах
Сегодня / 06:55
Режиссер «Бруталиста» Брейди Корбет: «На фильме я заработал 0 долларов»
Сегодня / 06:09
«Нэчжа побеждает царя драконов» вошел в топ-10 самых самых кассовых фильмов в истории
Сегодня / 23:16
Создатель «Клиники» признался, что выпустит продолжение ситкома по «эгоистичным» причинам
Сегодня / 22:42
Брюки с картой Ленинграда продают в сети за 1650 долларов
Сегодня / 22:06
СМИ: ремейк игры Final Fantasy 9 могут выпустить в 2026 году

The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей

Сегодня в 15:35
Фото: Jakayla Toney/Unsplash

The New York Times рекомендует сотрудникам использовать искусственный интеллект для правок, заголовков и вопросов для интервью, пишет Semafor.

По его данным, во внутреннем электронном письме издание сообщило сотрудникам редакции и отдела продукции о необходимости пройти обучение по искусственному интеллекту. Руководство также представило новый внутренний инструмент ИИ Echo для краткого изложения статей, брифингов и другой деятельности компании.

Работникам разослали новые редакционные инструкции с подробным описанием разрешенных способов использования Echo и других инструментов ИИ. Сотрудников новостных отделов призвали использовать их для внесения редакторских правок, а также создания кратких изложений, рекламных копий для социальных сетей и SEO-заголовков.

Другие примеры из обучающего ролика для сотрудников, включают использование ИИ для разработки новостных викторин, карточек с цитатами и часто задаваемых вопросов, а также для того, чтобы подсказать, какие вопросы репортеры должны задать генеральному директору стартапа во время интервью.

При этом компания сообщила сотрудникам редакции, что ИИ нельзя использовать для подготовки или существенного изменения статьи, обхода пейволлов, использования материалов третьих лиц, защищенных авторскими правами, или публикации созданных ИИ изображений или видео без маркировки.

Пока неясно, сколько отредактированных ИИ материалов The Times будет допускать до публикации. В прошлогодней памятке издание пообещало, что «материалы The Times всегда будут создаваться и редактироваться нашими экспертами-журналистами».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами