The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей

The New York Times рекомендует сотрудникам использовать искусственный интеллект для правок, заголовков и вопросов для интервью, пишет Semafor.
По его данным, во внутреннем электронном письме издание сообщило сотрудникам редакции и отдела продукции о необходимости пройти обучение по искусственному интеллекту. Руководство также представило новый внутренний инструмент ИИ Echo для краткого изложения статей, брифингов и другой деятельности компании.
Работникам разослали новые редакционные инструкции с подробным описанием разрешенных способов использования Echo и других инструментов ИИ. Сотрудников новостных отделов призвали использовать их для внесения редакторских правок, а также создания кратких изложений, рекламных копий для социальных сетей и SEO-заголовков.
Другие примеры из обучающего ролика для сотрудников, включают использование ИИ для разработки новостных викторин, карточек с цитатами и часто задаваемых вопросов, а также для того, чтобы подсказать, какие вопросы репортеры должны задать генеральному директору стартапа во время интервью.
При этом компания сообщила сотрудникам редакции, что ИИ нельзя использовать для подготовки или существенного изменения статьи, обхода пейволлов, использования материалов третьих лиц, защищенных авторскими правами, или публикации созданных ИИ изображений или видео без маркировки.
Пока неясно, сколько отредактированных ИИ материалов The Times будет допускать до публикации. В прошлогодней памятке издание пообещало, что «материалы The Times всегда будут создаваться и редактироваться нашими экспертами-журналистами».