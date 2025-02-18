Гай Пирс заявил, что Кевин Спейси преследовал его во время съемок фильма «Секреты Лос-Анджелеса»

Он ответил на предполагаемые приставания Спейси, отмахнувшись от них и подумав: «А, это ерунда, ничего страшного». «Я делал это в течение пяти месяцев и действительно боялся Кевина, потому что он довольно агрессивный человек. Он невероятно обаятелен и действительно мастер своего дела: очень впечатляющий, держит аудиторию в напряжении. Но я был молодым и уязвимым», — отметил Пирс.