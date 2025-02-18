Гай Пирс заявил, что Кевин Спейси преследовал его во время съемок фильма «Секреты Лос-Анджелеса»

Гай Пирс («Бруталист») рассказал на подкасте «The Hollywood Reporter’s Awards Chatter» о неприятном опыте работы с Кевином Спейси («Карточный домик») во время съемок фильма «Секреты Лос-Анджелеса» 1997 года.
По словам актера, Спейси преследовал его: «Он выбрал меня своей мишенью, без вопросов». Пирс отметил, что не стал жертвой сексуализированного насилия в прямом смысле, но ему было очень некомфортно работать с коллегой.
Он ответил на предполагаемые приставания Спейси, отмахнувшись от них и подумав: «А, это ерунда, ничего страшного». «Я делал это в течение пяти месяцев и действительно боялся Кевина, потому что он довольно агрессивный человек. Он невероятно обаятелен и действительно мастер своего дела: очень впечатляющий, держит аудиторию в напряжении. Но я был молодым и уязвимым», — отметил Пирс.
Кевин Спейси столкнулся с волной обвинений в сексуализированном насилии во время подъема движения #MeToo в 2017-м. В январе 2022 года суд присяжных в Нью-Йорке пришел к выводу, что он не домогался актера Энтони Рэппа, который заявил, что звезда «Красоты по-американски» изнасиловала его на съемках в начале 1980-х, когда Рэппу было 14.