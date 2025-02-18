YouTube удалил тру-крайм-подкаст, потому что его сценарии писал искусственный интеллект

В разговоре с 404 Media анонимный автор роликов признался, что его контент, включая тексты и изображения, был создан с использованием ChatGPT и генератора изображений. По его словам, он пытался намекнуть зрителям, что рассказанные им истории — выдумка, и специально вставлял в них странные детали и давал героям нелепые имена. Однако это не помешало набирать ему подписчиков и поклонников.