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YouTube удалил тру-крайм-подкаст, потому что его сценарии писал искусственный интеллект

Сегодня в 14:25
Фото: Maxim Hopman/Unsplash

YouTube удалил с платформы канал тру-крайм-подкаста «True Crime Case Files». Оказалось, что его создатель писал сценарии видео с помощью искусственного интеллекта. Об истории рассказывает Futurism.

Канал публиковал провокационные ролики с заголовками вроде «Тайная связь физрука и чирлидерши привела к беременности и заражению ВИЧ». Несмотря на абсурдность сюжетов, миллионы зрителей воспринимали их как реальные истории.

В разговоре с 404 Media анонимный автор роликов признался, что его контент, включая тексты и изображения, был создан с использованием ChatGPT и генератора изображений. По его словам, он пытался намекнуть зрителям, что рассказанные им истории — выдумка, и специально вставлял в них странные детали и давал героям нелепые имена. Однако это не помешало набирать ему подписчиков и поклонников.

Контентмейкер поделился, что в прошлом пробовал себя в создании менее провокационного контента, например пародий на романтические комедии. Однако эти видео набирали лишь около 100 просмотров и сопровождались дисклеймером об использовании ИИ.

«Люди просто враждебно относятся к ИИ. Дисклеймер „ИИ“ их пугает», — считает он.

Поменяв жанр, парень скрыл использование технологии и начал делать шаблонные, но сенсационные ролики. Это принесло ему огромную популярность и возможность зарабатывать на контенте полный рабочий день. По его словам, он чувствовал себя первопроходцем, который должен был занять нишу, пока другие не додумались до подобной идеи.

Свою деятельность блогер охарактеризовал как как форму абсурдистского искусства. До блокировки ему удалось заработать на видео значительную сумму денег.

«Если люди не понимают этого, это многое говорит о человеческой природе и их готовности ставить под сомнение самих себя», — заявил он.

Впрочем, в январе канал был удален. Вероятно, к этому привел вопрос 404 Media представителям YouTube об отсутствии маркировки контента как созданного с помощью ИИ.

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