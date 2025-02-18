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В Австралии создали джин из круассана

Сегодня в 14:35
Фото: Conor Brown/Unsplash

В Австралии производитель Four Pillars представил «первый в мире джин из круассанов». Об этом сообщает The Spirits Business.

Для этого главный мастер по дистилляции Сара Проуз перегнала топленое масло, миндаль, семена акации, мускатный орех, можжевельник и другие растительные компоненты.

Проуз отметила, что, для того чтобы передать шелковистый вкус круассанов, необходимо было использовать вдвое больше масла, чем при изготовлении выпечки.

«Орехи и специи придают джину настоящую глубину, ванильные стручки привносят нотку сладости, а затем мы добавили наши фирменные органические апельсины, чтобы обеспечить прекрасную яркость и баланс», — добавила она.

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