В Австралии создали джин из круассана

В Австралии производитель Four Pillars представил «первый в мире джин из круассанов». Об этом сообщает The Spirits Business.
Для этого главный мастер по дистилляции Сара Проуз перегнала топленое масло, миндаль, семена акации, мускатный орех, можжевельник и другие растительные компоненты.
Проуз отметила, что, для того чтобы передать шелковистый вкус круассанов, необходимо было использовать вдвое больше масла, чем при изготовлении выпечки.
«Орехи и специи придают джину настоящую глубину, ванильные стручки привносят нотку сладости, а затем мы добавили наши фирменные органические апельсины, чтобы обеспечить прекрасную яркость и баланс», — добавила она.