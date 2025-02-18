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Стивен Найт заявил, что «Острые козырьки» получат продолжение после полнометражного фильма

Сегодня в 14:21
Фото: Би-би-си

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт намекнул на продолжение по вселенной хитового шоу после премьеры полнометражного фильма Netflix, пишет Variety.

Шоураннер сообщил, что съемки долгожданного продолжения хитового сериала завершились 13 декабря.

«Сейчас мы собираем его воедино. Ожидаемо это слышать от меня, но это фантастика. У нас собрались, на мой взгляд, лучшие британские актеры, включая Стивена [Грэма]», — сказал Найт.

Он добавил, что первые кадры оказались многообещающими. «Тот предварительный монтаж, который я смотрю, никого не разочарует. Это просто невероятная вещь. Это очень подходящий способ закончить эту часть истории „Козырьков“», — отметил он.

«Именно эту часть, да», — продолжил он, тщательно подбирая слова. Когда его спросили, может ли последовать еще один фильм или сериал, он ответил: «Я не имею права объявлять об этом, но я просто хочу сказать, что мир „Козырьков“ будет продолжаться».

В полнометражном фильме гангстерской саги, действие которой происходит на улицах Бирмингема в 1900-х годах, Киллиан Мерфи вновь сыграет Томми Шелби, главу банды «Острых козырьков». В актерский состав также вошли Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов.

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