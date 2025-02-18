Стивен Найт заявил, что «Острые козырьки» получат продолжение после полнометражного фильма

«Именно эту часть, да», — продолжил он, тщательно подбирая слова. Когда его спросили, может ли последовать еще один фильм или сериал, он ответил: «Я не имею права объявлять об этом, но я просто хочу сказать, что мир „Козырьков“ будет продолжаться».