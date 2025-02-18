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США восстановят численность персонала посольства в Москве

Сегодня в 13:22
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

«Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты», ― цитирует его слова ТАСС.

Лавров отметил, что страны договорились в скорейшем времени назначить послов в Москве и Вашингтоне. По данным «Коммерсанта», американскую дипмиссию в РФ может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.

Встреча российской и американской делегации прошла 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Она продолжалась около четырех с половиной часов. Переговоры касались в том числе завершения военного конфликта России и Украины.

По информации Fox News, Россия и США предложили трехступенчатый план по завершению военного конфликта на Украине: сперва прекращение огня, затем выборы нового украинского президента, а после подписание мирного соглашения.

Лавров завил, что не видел трехступенчатого плана по завершению российско-украинского конфликта. Он добавил, что РФ и США договорились «сформировать процесс по украинскому урегулированию», «обеспечить скорейшее назначение послов» и создать условия для возобновления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Стороны обсуждали также подготовку к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам участника переговоров помощника российского президента Юрия Ушакова, дата этой встречи пока не определена, но вряд ли она состоится на следующей неделе.

Ушаков отметил, что делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Однако, по его словам, пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются.

В Госдепе США заявили, что Россия и США договорились работать над нормализацией отношений. Участники переговоров решили создать «механизм консультаций для устранения раздражающих факторов» в двухсторонних отношениях, сказала представительница Госдепа Тэмми Брюс.

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