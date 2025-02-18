Вокалиста Placebo обвинили в клевете. Он назвал премьера Италии фашисткой и расисткой

Фронтмена Placebo Брайана Молко обвинили в клевете после того, как во время выступления на фестивале в Турине в 2023 году он назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони «куском дерьма, фашисткой, расисткой».
После этого Мелони подала на него в суд. Впоследствии прокуроры начали расследование и предъявили музыканту обвинение в «неуважении к институтам власти».
17 февраля Министерство юстиции Италии разрешило прокурорам Турина продолжить судебное разбирательство. В Италии публичная клевета может привести к тюрьме сроком до трех лет.
Однако представитель министра юстиции Карло Нордио заявил, что Молко вряд ли будет приговорен к лишению свободы. Музыканту грозит штраф до 5000 евро.
Джорджа Мелони возглавляет националистическую партию «Братья Италии» и правую коалицию, которая руководит страной с 2022 года. Она проводит жесткую политику в отношении иммиграции, абортов и однополых родителей.