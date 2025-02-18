Казахстанские тиктокеры спасли денерную 72-летнего мужчины ― и сделали его звездой соцсетей

72-летний владелец денерной в казахстанском Шымкенте неожиданно стал звездой тиктока. Интернет-популярность помогла ему спасти бизнес от закрытия.
Мустафа Кемаль, гражданин Турции, приехал в Казахстан в 1999 году. Он преподавал в казахско-турецком Университете имени ходжи Ахмеда Ясави. Мустафа по профессии агроинженер. В 2017 году мужчина вышел на пенсию и решил открыть собственную денерную в Шымкенте.
«В Стамбуле у нас есть рестораны, кафе с лавашами. Я решил открыть одно здесь. Показываю турецкую кухню, знакомлюсь с казахстанскими братьями, общаюсь с друзьями. Так провожу время», ― рассказал он в интервью местным СМИ.
Однако клиентов в кафе было очень мало, и Мустафе приходилось даже выходить на улицу, чтобы зазывать посетителей. Это заметила местная девушка, которая сняла тикток о мужчине, призвав поддержать дедушку.
Видео разлетелось по сети. Другие тиктокеры тоже стали снимать ролики о денерной и призывать местных жителей посетить его. После этого кафе Мустафы стало невероятно популярным местом, в котором не иссякает поток посетителей.
«Сначала я не понимал, откуда пришли все эти люди. Девушка объяснила: „Дядя, вас показали в тиктоке“. А я про тикток ничего не знаю. Посмотрел ― хорошая девчонка, милая. Раньше у нас в воскресенье почти не было клиентов. А теперь, как ливень, люди идут нескончаемым потоком», ― поделился он.
«Дедушку-денерщика» теперь даже узнают на улицах Шымкента. Сам Мустафа шутит, что знаменитым профессором не стал, зато прославился как денерщик.
Свою работу мужчина начинает в шесть утра. А перед этим закупает продукты и кормит пшеницей голубей во дворе. «Они живут на балконе, на пятом этаже. Стоит мне позвать их рукой ― сразу прилетают. Их около сотни», ― отмечает мужчина.