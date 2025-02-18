Казахстанские тиктокеры спасли денерную 72-летнего мужчины ― и сделали его звездой соцсетей

«Сначала я не понимал, откуда пришли все эти люди. Девушка объяснила: „Дядя, вас показали в тиктоке“. А я про тикток ничего не знаю. Посмотрел ― хорошая девчонка, милая. Раньше у нас в воскресенье почти не было клиентов. А теперь, как ливень, люди идут нескончаемым потоком», ― поделился он.