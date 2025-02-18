Организаторы «Снежной деревни» в Китае извинились за сугробы из ваты

В Китае в центре скандала оказался туристический комплекс «Снежная деревня Чэнду». Его руководство раскритиковали за поддельный снег. Об этом пишет South China Morning Post.
В конце января туристы со всей страны приехали в местечко в провинции Сычуань, чтобы отметить лунный Новый год в натуральной снежной атмосфере. Однако вместо сугробов их встретили приклеенные пласты ваты и рассыпанный по земле полимерный порошок. Украшения разочаровали постояльцев, многие из них рассказали об обмане в социальных сетях.
На видео от гостей показано, как они с удивлением дергают куски ваты и играют со «снегом». Кроме того, на некоторых роликах заметно, что ближайшая река совсем не покрыта льдом, а склон соседнего холма покрыт зеленью.
Представители комплекса принесли посетителям извинения за введение в заблуждение. По их словам, из‑за аномально теплой погоды естественный снежный покров не сформировался. «Чтобы создать зимнюю атмосферу, мы использовали хлопок… но результат оказался неудовлетворительным и разочаровал гостей», — пояснили представители деревни.
После волны критики администрация убрала весь искусственный снег и предложила посетителям возврат средств. Комплекс временно прекратил работу.
В прошлом году несколько зоопарков попали в похожие скандалы. В Шаньвэе и Тайчжоу сотрудники зоосадов красили собак так, чтобы они были похожи на панд.