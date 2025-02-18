Организаторы «Снежной деревни» в Китае извинились за сугробы из ваты

Сегодня / 13:22
США восстановят численность персонала посольства в Москве
Сегодня / 15:57
Брайан Тайри Генри и Вагнер Моура ввязываются в опасную игру в трейлере «Dope Thief»
Сегодня / 15:35
The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей
Сегодня / 15:31
Гай Пирс заявил, что Кевин Спейси преследовал его во время съемок фильма «Секреты Лос-Анджелеса»
Сегодня / 15:11
Корейская актриса Ким Сэ Рон покончила с собой. Она снималась в «Охотничьих псах» и «Зеркале ведьмы»
Сегодня / 14:35
В Австралии создали джин из круассана
Сегодня / 14:25
YouTube удалил тру-крайм-подкаст, потому что его сценарии писал искусственный интеллект
Сегодня / 14:21
Стивен Найт заявил, что «Острые козырьки» получат продолжение после полнометражного фильма
Сегодня / 13:58
Вокалиста Placebo обвинили в клевете. Он назвал премьера Италии фашисткой и расисткой
Сегодня / 13:20
Британка добилась 94 тыс. фунтов стерлингов за увольнение во время беременности
Сегодня / 13:17
Казахстанские тиктокеры спасли денерную 72-летнего мужчины ― и сделали его звездой соцсетей
Сегодня / 12:56
В России девушкам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности
Сегодня / 12:43
Okko представил тизер сериала «Цыгане. Улица Шекспира»
Сегодня / 11:34
Актер «Очень странных дел» пожаловался на «психологические последствия» роли Векны
Сегодня / 11:23
Стилист Влад Лисовец сообщил о борьбе с онкологией: «Все не так плохо, как пишут»
Сегодня / 11:09
Бизнесмен, желающий получить права на Джеймса Бонда, объяснил свои иски «тревогой» за персонаж
Сегодня / 11:02
Bethesda превратит в NPC фаната The Elder Scrolls VI, победившего на благотворительном аукционе
Сегодня / 10:13
Больше четверти россиянок не хотят праздновать 23 Февраля на работе
Сегодня / 09:52
Сцены с Юлией Ауг вырезали из новой киносказки
Сегодня / 09:13
В Индии студент испугался пробок и прилетел на экзамен на параплане
Сегодня / 08:43
В Буэнос-Айресе будут давать капибарам противозачаточные. Грызунов стало слишком много
Сегодня / 08:11
«Замечательная история о прощении»: вышел трейлер мультфильма «Царь Царей» об Иисусе Христе
Сегодня / 07:18
Новые фильмы Джармуша, Серебренникова и Уэса Андерсона ожидаются в Каннах
Сегодня / 06:55
Режиссер «Бруталиста» Брейди Корбет: «На фильме я заработал 0 долларов»
Сегодня / 06:09
«Нэчжа побеждает царя драконов» вошел в топ-10 самых самых кассовых фильмов в истории
Сегодня / 23:16
Создатель «Клиники» признался, что выпустит продолжение ситкома по «эгоистичным» причинам
Сегодня / 22:42
Брюки с картой Ленинграда продают в сети за 1650 долларов
Сегодня / 22:06
СМИ: ремейк игры Final Fantasy 9 могут выпустить в 2026 году

Организаторы «Снежной деревни» в Китае извинились за сугробы из ваты

Сегодня в 12:11
Фото: Baidu

В Китае в центре скандала оказался туристический комплекс «Снежная деревня Чэнду». Его руководство раскритиковали за поддельный снег. Об этом пишет South China Morning Post.

В конце января туристы со всей страны приехали в местечко в провинции Сычуань, чтобы отметить лунный Новый год в натуральной снежной атмосфере. Однако вместо сугробов их встретили приклеенные пласты ваты и рассыпанный по земле полимерный порошок. Украшения разочаровали постояльцев, многие из них рассказали об обмане в социальных сетях.

На видео от гостей показано, как они с удивлением дергают куски ваты и играют со «снегом». Кроме того, на некоторых роликах заметно, что ближайшая река совсем не покрыта льдом, а склон соседнего холма покрыт зеленью.

Представители комплекса принесли посетителям извинения за введение в заблуждение. По их словам, из‑за аномально теплой погоды естественный снежный покров не сформировался. «Чтобы создать зимнюю атмосферу, мы использовали хлопок… но результат оказался неудовлетворительным и разочаровал гостей», — пояснили представители деревни.

После волны критики администрация убрала весь искусственный снег и предложила посетителям возврат средств. Комплекс временно прекратил работу.

В прошлом году несколько зоопарков попали в похожие скандалы. В Шаньвэе и Тайчжоу сотрудники зоосадов красили собак так, чтобы они были похожи на панд.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами