Организаторы «Снежной деревни» в Китае извинились за сугробы из ваты

В конце января туристы со всей страны приехали в местечко в провинции Сычуань, чтобы отметить лунный Новый год в натуральной снежной атмосфере. Однако вместо сугробов их встретили приклеенные пласты ваты и рассыпанный по земле полимерный порошок. Украшения разочаровали постояльцев, многие из них рассказали об обмане в социальных сетях.