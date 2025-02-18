Британка добилась 94 тыс. фунтов стерлингов за увольнение во время беременности

В Великобритании женщина, уволенная из‑за болезни во время беременности, получила компенсацию в размере почти 94 тыс. фунтов стерлингов (более 113 тыс. евро), сообщил Independent.
Паулу Милуску уволил ее начальник Аммар Кабир, который отправил ей «намеренно расплывчатое» сообщение, когда она была больна. В нем говорилось, что компания «испытывает трудности» и что им нужно найти кого‑то, кто мог бы находиться в офисе.
Кабир сделал это замечание после того, как беременная женщина, работавшая консультантом по инвестициям, попросила разрешения поработать из дома из‑за «ужасной» утренней тошноты.
Кабир завершил эсэмэску с информацией о ее увольнении словами: «Надеюсь, скоро увидимся, нам нужно многое наверстать вне работы», а также эмодзи с улыбающимся лицом и раскрытыми ладонями.
В итоге Милуске удалось добиться 93 616,74 фунта стерлингов в качестве компенсации. Суд постановил, что причиной ее несправедливого увольнения стало состояние беременности.