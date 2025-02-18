Британка добилась 94 тыс. фунтов стерлингов за увольнение во время беременности

Паулу Милуску уволил ее начальник Аммар Кабир, который отправил ей «намеренно расплывчатое» сообщение, когда она была больна. В нем говорилось, что компания «испытывает трудности» и что им нужно найти кого‑то, кто мог бы находиться в офисе.