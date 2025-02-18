Стилист Влад Лисовец сообщил о борьбе с онкологией: «Все не так плохо, как пишут»

Российский стилист Владислав Лисовец подтвердил, что врачи диагностировали ему онкологическое заболевание. Об этом он написал в посте в своем инстаграме*.
«Как видите на фото, со мной все в порядке… Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы… Есть такое понятие — лечение, словом. Я продолжаю», — написал Лисовец и сопроводил сообщение снимками из путешествий и рабочих проектов.
Он напомнил, что уже сталкивался с медийным шумом в 2020 году, когда перенес COVID-19, и готов к любым спекуляциям: «Даже к статьям о том, что я умираю — все это уже было. И уж тем более к негативу… Жизнь закаляет!»
Стилист признал наличие проблемы со здоровьем, но подчеркнул, что ситуация не столь критична, как могут представлять СМИ.
Он также иронично поблагодарил за «пиар», отметив, что болеет с детства: «У меня была самая большая карточка в детской поликлинике. Список перенесенных болезней огромный. Но я с гордостью проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами».
Лисовец призвал аудиторию не поддаваться панике и фильтровать информацию: «Не верьте всему, что пишут и говорят. Лучше регулярно проверяйте здоровье! Не бойтесь обследований. Слушайте организм — он всегда подает сигналы. Сдавайте кровь, делайте КТ, МРТ, отслеживайте онкомаркеры, особенно при наследственных рисках. Обходите нескольких врачей, перепроверяйте».
Говоря о медицине, стилист выразил уверенность: «У нас сильная врачебная школа. Специалисты сделают все для вашего здоровья, если вы не запустили болезнь. Сейчас есть новейшие методы лечения, все препараты, включая западные. Все лечится!» Он также акцентировал важность позитивного настроя: «Странно тратить выделенное тебе время жизни на всякое дерьмо. Включайтесь в светлые мысли».
Отдельно Лисовец поблагодарил подписчиков за поддержку: «Спасибо за любопытство, переживания и позитив. Приятно, что я не один. Не болейте! И не болейте душой».
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