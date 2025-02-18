Стилист Влад Лисовец сообщил о борьбе с онкологией: «Все не так плохо, как пишут»

«Как видите на фото, со мной все в порядке… Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы… Есть такое понятие — лечение, словом. Я продолжаю», — написал Лисовец и сопроводил сообщение снимками из путешествий и рабочих проектов.