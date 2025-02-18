Актер «Очень странных дел» пожаловался на «психологические последствия» роли Векны

Исполнитель роли Векны в «Очень странных делах» Джейми Кэмпбелл Бауэр признался, что с нетерпением ждет возможности покончить с работой над персонажем.
Во время MegaCon Orlando актер рассказал, что обсуждал со своим психотерапевтом психологические последствия воплощения страшного персонажа.
«Мы обсуждали некоторые вещи, и он сказал: „Нам действительно нужно убедиться, что ты выделишь время для себя, когда будешь работать дальше“. Я повернулся к нему и сказал: „Да, если честно, чувак, я просто не думаю, что буду играть плохих парней какое‑то время“», — сказал он.
«Это нормально так меня *********** [разбивает]. Я серьезно», — добавил Бауэр.
При этом он подчеркнул, что благодарен за возможность исполнить роль. «Это было потрясающе, и это было невероятное путешествие, присоединиться к сериалу с 4-го сезона, быть частью того, что так много людей любят, и того, что я тоже любил и все еще люблю. Но я определенно готов повесить пену латекса и пожелать ему скользкого пути», — заключил он.
Хотя дата выхода пятого и последнего сезона хитового сериала еще не определена, создатели и исполнительные продюсеры Мэтт и Росс Дафферы недавно сообщили Deadline, что эта часть станет их самым амбициозным зрелищем, сравнив его с созданием «восьми фильмов-блокбастеров».