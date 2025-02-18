Актер «Очень странных дел» пожаловался на «психологические последствия» роли Векны

«Мы обсуждали некоторые вещи, и он сказал: „Нам действительно нужно убедиться, что ты выделишь время для себя, когда будешь работать дальше“. Я повернулся к нему и сказал: „Да, если честно, чувак, я просто не думаю, что буду играть плохих парней какое‑то время“», — сказал он.