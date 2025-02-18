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Bethesda превратит в NPC фаната The Elder Scrolls VI, победившего на благотворительном аукционе

Сегодня в 11:02
Иллюстрация: Bethesda Game Studios

Bethesda запускает благотворительный проект с фондом Make-A-Wish, который помогает смертельно больным детям. Человек, пожертвовавший самую большую сумму в поддержку фонда, может стать NPC в The Elder Scrolls VI.

В благотворительном аукционе (Silent Auction) могут поучаствовать жители США. С его победителем Bethesda Game Studios поработает над созданием персонажа, который появится в качестве NPC в следующей части «Древних свитков».

Make-A-Wish — некоммерческая организация, которая исполняет заветные желания детей с тяжелыми и угрожающими жизни заболеваниями. Фонд был основан в 1980 году в США и с тех пор воплотил в жизнь более 340 тыс. желаний детей в стране. В прошлом году на благотворительном аукционе фонда было собрано более 1,5 млн долларов.

Когда же победитель нынешнего аукциона сможет увидеть себя в качестве NPC, неизвестно. The Elder Scrolls VI была анонсирована в 2018 году, после этого об игре почти ничего не сообщалось. Это связано с тем, что Bethesda уделяла основное внимание Starfield и лишь после ее релиза в 2023 году взялась за разработку шестой части TES. В том же, 2023-м, Фил Спенсер, глава Xbox, заявил, что выпуск игры ожидается не ранее чем через пять лет, то есть в 2028 году или позже.

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