Bethesda превратит в NPC фаната The Elder Scrolls VI, победившего на благотворительном аукционе

Когда же победитель нынешнего аукциона сможет увидеть себя в качестве NPC, неизвестно. The Elder Scrolls VI была анонсирована в 2018 году, после этого об игре почти ничего не сообщалось. Это связано с тем, что Bethesda уделяла основное внимание Starfield и лишь после ее релиза в 2023 году взялась за разработку шестой части TES. В том же, 2023-м, Фил Спенсер, глава Xbox, заявил, что выпуск игры ожидается не ранее чем через пять лет, то есть в 2028 году или позже.