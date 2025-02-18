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Бизнесмен, желающий получить права на Джеймса Бонда, объяснил свои иски «тревогой» за персонаж

Сегодня в 11:09
Фото: MGM

Австрийский бизнесмен, оспаривающий права на использование имени Джеймса Бонда, объяснил свои действия тревогой за наследие персонажа, пишет The Guardian.

На прошлой неделе Йозеф Кляйндинст, который строит курортный комплекс «Сердце Европы» стоимостью 5 млрд долларов у берегов Дубая, подал несколько «исков об аннулировании на основании неиспользования», направленных на владельцев имени агента 007.

«Мы и многие, многие другие фанаты разочарованы тем, что видим и понимаем, как обращаются с Джеймсом Бондом. Наша задача, безусловно, состоит в том, чтобы Джеймс Бонд, каким мы его знаем, оставался живым и чтобы с ним происходили новые события. Мы решили вложить средства и оказать поддержку, позволив сегодняшним фанатам и будущим поколениям наслаждаться Бондом», — заявил предприниматель.

Кляйндинст утверждает, что «ситуация», в которую попала франшиза о Бонде, вызывает беспокойство у всех поклонников агента 007.

Почти все претензии к товарным знакам связаны с продажей товаров и услуг под именем Бонда, которое может быть оспорено после пяти лет «неиспользования» в соответствии с законом о товарных знаках.

Дэниел Крейг объявил о своем уходе из франшизы в ноябре 2019 года, за два года до выхода последнего фильма «Не время умирать». С тех пор не было объявлено ни о его замене, ни о сроках производства следующей картины.

Эксперты считают, что, учитывая долгую историю компании Eon, правообладателя фильмов о Бонде, любое оспаривание прав в этой области, скорее всего, потерпит неудачу.

Eon, которой управляют Барбара Брокколи и Майкл Г.Уилсон, контролирует всю кинофраншизу, вплоть до выбора актера на главную роль. MGM, которая является совладельцем прав на фильмы о Бонде, была приобретена Amazon за 8,5 млрд долларов в 2021 году.

С тех пор франшиза застопорилась: в статьях утверждается, что Брокколи не поладила с руководством Amazon и это противостояние поставило под угрозу будущие проекты о Бонде.

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