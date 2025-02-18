Бизнесмен, желающий получить права на Джеймса Бонда, объяснил свои иски «тревогой» за персонаж

«Мы и многие, многие другие фанаты разочарованы тем, что видим и понимаем, как обращаются с Джеймсом Бондом. Наша задача, безусловно, состоит в том, чтобы Джеймс Бонд, каким мы его знаем, оставался живым и чтобы с ним происходили новые события. Мы решили вложить средства и оказать поддержку, позволив сегодняшним фанатам и будущим поколениям наслаждаться Бондом», — заявил предприниматель.