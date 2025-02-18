Больше четверти россиянок не хотят праздновать 23 Февраля на работе

Исследование проводилось с 6 по 17 февраля среди 2250 сотрудниц в возрасте от 25 до 55 лет по всей России. Согласно данным, в 81% компаний обязанность организовывать праздник лежит именно на женской части коллектива, а в 15% случаев эту задачу берет на себя эйчар-департамент.