Больше четверти россиянок не хотят праздновать 23 Февраля на работе

Больше четверти россиянок хотели бы отменить корпоративный праздник ко Дню защитника Отечества. Об этом говорят результаты исследования центра «Зарплата.ру», которое опубликовало РИА «Новости».
Исследование проводилось с 6 по 17 февраля среди 2250 сотрудниц в возрасте от 25 до 55 лет по всей России. Согласно данным, в 81% компаний обязанность организовывать праздник лежит именно на женской части коллектива, а в 15% случаев эту задачу берет на себя эйчар-департамент.
«В подготовке праздника для мужчин участвует 73% сотрудниц, большая часть (87%) делает это добровольно, а остальные участвуют, потому что нельзя отказаться. При этом 26% сотрудниц хотели бы отменить корпоративное празднование 23 Февраля», — рассказали в центре.
Участникам опроса предложили выбрать несколько вариантов того, как их компании планируют отметить День защитника Отечества. 76% сотрудниц проведут фуршет, 34% — игры, конкурсы и викторины, 16% планируют поход в кафе или ресторан, 8% пригласят артистов, музыкантов или аниматоров, а 16% отправят поздравления по электронной почте.
Что касается финансовой стороны, то расходы на еду и напитки распределяются следующим образом: в 38% компаний затраты берет на себя женская часть коллектива, в 35% случаев — компания, в 28% коллективах расходы делятся между компанией и женщинами.
В 96% компаний мужчины получат подарки на 23 Февраля. Размер взносов с каждой сотрудницы варьируется: 37% сотрудниц скидываются по 100–300 рублей, 31% дают суммы по 400–500 рублей, а 29% — более 500.
Среди самых необычных подарков, которые запомнились сотрудницам, оказались: галстуки со смайлами, носки в консервной банке, плакаты с надписью «До 8 Марта осталось… дней», килограмм шашлыка, поющие кружки и удостоверения с надписью «Можно все».
Несмотря на активное участие в подготовке, 26% сотрудниц хотели бы отказаться от корпоративного празднования 23 Февраля. При этом большинство женщин признаются, что готовятся к празднику добровольно, подчеркивая важность традиций и командного духа.