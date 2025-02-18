Сцены с Юлией Ауг вырезали из новой киносказки

Ауг играла в фильме королеву. Заменит ли ее кто‑то в этой роли или сцен с королевой не будет вовсе, в «ПрофиСинема» не уточнили. Там также не назвали причину, по которой сцены с актрисой не вошли в финальный монтаж. По всей видимости, это связано с ее общественно-политической позицией.