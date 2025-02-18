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Сцены с Юлией Ауг вырезали из новой киносказки

Сегодня в 09:52
Фото: ООО «Дуримар Пикчерз»

Из финального монтажа киносказки «Огниво против Волшебной Скважины» Анджея Петраса вырезали все сцены с актрисой Юлией Ауг. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «ПрофиСинема», которая занимается продвижением ленты.

«ПрофиСинема» попросила специализированные сайты убрать имя Ауг и фотографии с ней из данных о фильме.

По сюжету, когда датский король услышал предсказание, что его дочери суждено выйти замуж за солдата, он запер принцессу (Полина Войченко) в башне. Теперь Данией управляет обер-полицмейстер (Антон Адасинский), который имеет виды на принцессу и доступ к магическим артефактам: Карильону и Волшебной Скважине. Спасти дочку короля и королевство предстоит простому солдату Гансу (Алексей Демидов) с помощью волшебного огнива и собак-роботов.

«Огниво против Волшебной Скважины» должно выйти в 2025 году. Точной даты релиза пока нет.

Ауг играла в фильме королеву. Заменит ли ее кто‑то в этой роли или сцен с королевой не будет вовсе, в «ПрофиСинема» не уточнили. Там также не назвали причину, по которой сцены с актрисой не вошли в финальный монтаж. По всей видимости, это связано с ее общественно-политической позицией.

После начала российско-украинского военного конфликта Юлия Ауг осудила действия властей РФ и покинула страну. Сейчас она живет в Эстонии, откуда родом ее родители. В интервью актриса говорила, что не считает себя русской, и радовалась, что ее «отменили» в России. Однако в стране по-прежнему живет и работает ее дочь ― актриса Полина Ауг. Она не комментирует высказывания матери.

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