Okko представил тизер сериала «Цыгане. Улица Шекспира»

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» выпустили тизер-трейлер криминальной драмы «Цыгане. Улица Шекспира» с Дмитрием Чеботаревым и Елизаветой Юрьевой.
В центре сюжета — успешный московский адвокат Михаил, чья жизнь внезапно переворачивается, когда в ней появляется его первая любовь, дочь цыганского барона Диана.
Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну, после чего обещает навсегда исчезнуть из жизни юриста. Диана также обязуется сохранить его главную тайну — тот факт, что он выдает себя за другого человека.
На самом деле он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и вновь стать самим собой.
Режиссером сериала выступил Данил Чащин («Райцентр»), а оператором ― Эдуард Мошкович («Райцентр», «За час до рассвета»). Среди продюсеров проекта — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Николай Булыгин. Над сценарием работали Олег Маловичко, Михаил Шульман, Давид Саркисян.
В актерский состав шоу также вошли Игорь Золотовицкий, Полина Гухман, Арсений Семенов, Карина Муса, Нина Муштакова, Игорь Грабузов, Антон Артемьев, Раиса Гришина, Игорь Черневич, Павел Ворожцов, Евгений Санников, Мария Лисовая, Артем Божутин, Мила Ершова, Виталий Коваленко, Орхан Абулов, Роман Грохольский, Игорь Хрипунов, Антонина Рыбаловлева, Артем Жигулин и другие.
Большая часть съемок сериала прошла в Минеральных Водах. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.