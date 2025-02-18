Okko представил тизер сериала «Цыгане. Улица Шекспира»

На самом деле он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и вновь стать самим собой.