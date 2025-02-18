В Индии студент испугался пробок и прилетел на экзамен на параплане

Индийский студент испугался возможного опоздания на экзамен и прилетел на него на параплане. О виральном ролике из индийских соцсетей пишет The Times Of India.
Инцидент случился в округе Сатара штата Махараштра (на юг от Мумбая). Студент первого курса бизнес-школы работал в киоске со свежевыжатым соком и неожиданно получил звонок от одногруппника. Тот сообщил, что отложенный экзамен перенесли на раннее время и у парня осталось 10 минут, чтобы попасть в класс. От точки назначения его отделяли 15 километров пути по загруженным дорогам.
Чтобы не попасть в пробку, он отправился на вершину холма к эксперту с парапланом. На записи молодой человек летит по небу с рюкзаком за спиной и приземляется недалеко от университетского кампуса. Всего за пять минут он преодолел расстояние, на которое в обычных условиях потребовалось бы гораздо больше времени. По его словам, в экзаменационный центр он зашел как раз в момент, когда раздавали бланки.
Общаясь со СМИ, студент отметил, что у него не было выбора и было необходимо сделать все возможное, чтобы попасть на экзамен.
«Я работаю, чтобы поддерживать свою семью, но мое образование для меня так же важно», — отметил он.
На прошлой неделе индийский школьник побил шесть рекордов Гиннесса по сложению, умножению и делению четырехзначных и пятизначных чисел. На это ему потребовался один день.