В Индии студент испугался пробок и прилетел на экзамен на параплане

Чтобы не попасть в пробку, он отправился на вершину холма к эксперту с парапланом. На записи молодой человек летит по небу с рюкзаком за спиной и приземляется недалеко от университетского кампуса. Всего за пять минут он преодолел расстояние, на которое в обычных условиях потребовалось бы гораздо больше времени. По его словам, в экзаменационный центр он зашел как раз в момент, когда раздавали бланки.