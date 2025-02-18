В Буэнос-Айресе будут давать капибарам противозачаточные. Грызунов стало слишком много

По некоторым оценкам, численность капибар в этом районе за последние три года утроилась и превысила 1000 особей. Местные жители жалуются, что обилие капибар приводит к тому, что эти животные устраивают драки между собой и с собаками на территории частных домов, а также провоцируют ДТП.