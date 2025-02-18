В Буэнос-Айресе будут давать капибарам противозачаточные. Грызунов стало слишком много

Правительство Буэнос-Айреса одобрило планы по выборочной стерилизации капибар и применении контрацептивов для ограничения их популяции. Эти милые грызуны стали серьезной проблемой для престижного пригорода Буэнос-Айреса Нордельте, сообщает The Guardian.
По некоторым оценкам, численность капибар в этом районе за последние три года утроилась и превысила 1000 особей. Местные жители жалуются, что обилие капибар приводит к тому, что эти животные устраивают драки между собой и с собаками на территории частных домов, а также провоцируют ДТП.
«У капибар здесь более 500 гектаров озер и общественных парков, и нет ни хищников, ни охотников, которые могли бы поймать их на убой. Нет никаких ограничений на рост популяции, которые существуют где‑либо еще», ― отметил представитель Ассоциации соседей Нордельте Марсело Кантон.
Планы правительства предусматривают введение двух доз контрацептивов 250 грызунам. Предположительно, это позволит остановить их размножение на два года.
Однако не все местные жители одобряют инициативу. Группа соседей, называющая себя «Капибары Нордельты — мы ваш голос», требуют остановить стерилизацию и не считают популяцию капибар чрезмерной.
По их мнению, проблема не в численности грызунов, а в отсутствии для них охраняемых зон. Активисты требуют создать зеленые зоны, которые действовали бы как природные заповедники, и соединить их коридорами для животных. Однако эти инициативы не были приняты во внимание.