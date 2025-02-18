«Замечательная история о прощении»: вышел трейлер мультфильма «Царь царей» об Иисусе Христе

Режиссером фильма выступил дебютант Сон-хо Чан, ранее он отвечал за визуальные эффекты в различных китайских картинах, в том числе «Доспехах бога 3». Он также написал сценарий вместе с Робом Эдвардсом. Анимация создана южнокорейской студией Mofac Animation.