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«Замечательная история о прощении»: вышел трейлер мультфильма «Царь царей» об Иисусе Христе

Сегодня в 08:11
Кадр: Angel Studios / YouTube

Angel Studios выпустила трейлер к новому анимационному фильму «Царь царей». Адаптация рассказа Чарльза Диккенса «Жизнь нашего Господа» выйдет в мировой прокат 10 апреля.

Картина поставлена в виде сказки, которую британский писатель рассказывает своему маленькому сыну. Воображение мальчика рисует историю об Иисусе, Царе царей, его чудесах, испытаниях и жертве.

В фильме голос Иисуса озвучивает Оскар Айзек, вместе с ним участвуют такие актеры, как Кеннет Брана (Чарльз Диккенс), Ума Турман (Миссис Диккенс), Марк Хэмилл (Ирод), Пирс Броснан (Понтий Пилат), Роман Гриффин Дэвис (Уолтер Диккенс), Форест Уитакер (Петр) и Бен Кингсли (первосвященник Каиафа).

Режиссером фильма выступил дебютант Сон-хо Чан, ранее он отвечал за визуальные эффекты в различных китайских картинах, в том числе «Доспехах бога 3». Он также написал сценарий вместе с Робом Эдвардсом. Анимация создана южнокорейской студией Mofac Animation.

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