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Новые фильмы Джармуша, Серебренникова и Уэсса Андерсона ожидаются в Каннах

Сегодня в 07:18
Фото: Bestentours

Новые фильмы Джима Джармуша, Уэса Андерсона и Кирилла Серебренникова, вероятно, покажут на предстоящем Каннском кинофестивале, а свежие работы Йоргоса Лантимоса, Пак Чхан Ука и Луки Гуаданьино могут дебютировать в Венеции. Об этом пишет Deadline, проанализировавший даты премьер киноновинок и поговоривший с одним из ведущих продюсеров.

Согласно прогнозам Deadline, в программу Канн могут войти:

  • «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша,
  • «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Кристофера МакКуорри,
  • «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова,
  • «Финикийская схема» Уэса Андерсона,
  • «Новая волна» Ричарда Линклейтера,
  • «Эддингтон» Ари Астера,
  • «Рай и ад» — адаптация Акиры Куросавы от Спайка Ли,
  • «Юные матери» братьев Дарденн,
  • «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера,
  • «Амрум» Фатиха Акина,
  • «Сирота» («Orphan») Ласло Немеша,
  • «От-кутюр» («Couture») Алисы Винокур с Анджелиной Джоли,
  • «Воскрешение» («Resurrection») Би Гань,
  • «История звука» Оливера Хермануса с Джошем О’Коннором и Полом Мескалем,
  • «Хронология воды» — режиссерский дебют Кристен Стюарт,
  • «Великая Элеонора» (Eleanor The Great) — режиссерский дебют Скарлетт Йоханссон.

Среди фильмов, которые, вероятно, дебютируют в Венеции:

  • «Бугония» Йоргоса Лантимоса,
  • «Крушащая машина» Бенни Сафди,
  • «Так получилось» Пак Чхан Ука,
  • «После охоты» Луки Гуаданьино,
  • новый фильм Пола Томаса Андерсона,
  • «Франкенштейн» Гильермо дель Торо,
  • «Хамнет» Хлои Чжао,
  • байопик «Deliver Me from Nowhere» о жизни Брюса Спрингстина с Джереми Алленом Уайтом,
  • «Жертва» («Sacrifice») Ромена Гавраса,
  • «Кровельщик» Дерека Сиенфрэнса,
  • «Мать Мария» Дэвида Лоури,
  • «Джей Келли» Ноя Баумбаха,
  • «Баллада о маленьком игроке» Эдварда Бергера.

Новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Два прокурора» могут показать как в Каннах, так и в Венеции. Такой же статус у картин «Умри, моя любовь» Линн Рэмси, «Потерянный автобус» Пола Гринграсса и «Гений» Келли Рейхардт.

Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 13 по 24 мая, Венецианский — с 27 августа по 6 сентября.

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