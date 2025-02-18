Новые фильмы Джармуша, Серебренникова и Уэсса Андерсона ожидаются в Каннах

Новые фильмы Джима Джармуша, Уэса Андерсона и Кирилла Серебренникова, вероятно, покажут на предстоящем Каннском кинофестивале, а свежие работы Йоргоса Лантимоса, Пак Чхан Ука и Луки Гуаданьино могут дебютировать в Венеции. Об этом пишет Deadline, проанализировавший даты премьер киноновинок и поговоривший с одним из ведущих продюсеров.
Согласно прогнозам Deadline, в программу Канн могут войти:
- «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша,
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Кристофера МакКуорри,
- «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова,
- «Финикийская схема» Уэса Андерсона,
- «Новая волна» Ричарда Линклейтера,
- «Эддингтон» Ари Астера,
- «Рай и ад» — адаптация Акиры Куросавы от Спайка Ли,
- «Юные матери» братьев Дарденн,
- «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера,
- «Амрум» Фатиха Акина,
- «Сирота» («Orphan») Ласло Немеша,
- «От-кутюр» («Couture») Алисы Винокур с Анджелиной Джоли,
- «Воскрешение» («Resurrection») Би Гань,
- «История звука» Оливера Хермануса с Джошем О’Коннором и Полом Мескалем,
- «Хронология воды» — режиссерский дебют Кристен Стюарт,
- «Великая Элеонора» (Eleanor The Great) — режиссерский дебют Скарлетт Йоханссон.
Среди фильмов, которые, вероятно, дебютируют в Венеции:
- «Бугония» Йоргоса Лантимоса,
- «Крушащая машина» Бенни Сафди,
- «Так получилось» Пак Чхан Ука,
- «После охоты» Луки Гуаданьино,
- новый фильм Пола Томаса Андерсона,
- «Франкенштейн» Гильермо дель Торо,
- «Хамнет» Хлои Чжао,
- байопик «Deliver Me from Nowhere» о жизни Брюса Спрингстина с Джереми Алленом Уайтом,
- «Жертва» («Sacrifice») Ромена Гавраса,
- «Кровельщик» Дерека Сиенфрэнса,
- «Мать Мария» Дэвида Лоури,
- «Джей Келли» Ноя Баумбаха,
- «Баллада о маленьком игроке» Эдварда Бергера.
Новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Два прокурора» могут показать как в Каннах, так и в Венеции. Такой же статус у картин «Умри, моя любовь» Линн Рэмси, «Потерянный автобус» Пола Гринграсса и «Гений» Келли Рейхардт.
Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 13 по 24 мая, Венецианский — с 27 августа по 6 сентября.