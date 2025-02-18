Новые фильмы Джармуша, Серебренникова и Уэсса Андерсона ожидаются в Каннах

Новые фильмы Джима Джармуша, Уэса Андерсона и Кирилла Серебренникова, вероятно, покажут на предстоящем Каннском кинофестивале, а свежие работы Йоргоса Лантимоса, Пак Чхан Ука и Луки Гуаданьино могут дебютировать в Венеции. Об этом пишет Deadline, проанализировавший даты премьер киноновинок и поговоривший с одним из ведущих продюсеров.