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Режиссер «Бруталиста» Брейди Корбет: «На фильме я заработал 0 долларов»

Сегодня в 06:55
Фото: Variety/YouTube

Режиссер и номинант на «Оскар» Брейди Корбет ничего не заработал от производства «Бруталиста». Об этом он рассказал Марку Мэрону на подкасте WTF.

«Бруталист» претендует на оскаровскую статуэтку лучшему фильму, Корбет может получить награды за сценарий и режиссуру, фильм представлен еще в 7 номинациях. Кроме того, картине уже вручили премии BAFTA, «Золотой глобус» и Critics Choice. Тем не менее финансово 36-летний постановщик чувствует себя не лучшим образом.

«Я только что снял три рекламы в Португалии. За последние несколько лет это первый раз, когда мне что‑то заплатили. Последние два фильма, которые мы сделали с моей женой [сценаристкой Моной Фастволль], принесли нам 0 долларов», — поделился Корбет.

«[То есть за „Бруталиста“ вам ничего не заплатили?] Да, на самом деле 0. Мы жили на гонорар, который заработали три года назад», — подчеркнул он.

Режиссер также посетовал, что режиссерам «не платят за продвижение фильмов». «Некоторые фильмы, которые были представлены на Каннском фестивале, вышли в прокат почти год назад… Наш фильм вышел в сентябре. Так что я занимаюсь [промоактивностями] уже шесть месяцев. И у меня не было дохода, потому что у меня нет времени пойти на оплачиваемую работу», — сказал Корбет.

По его словам, кампания в поддержку «Бруталиста» похожа на «шестимесячный допрос», а интервью для прессы «бесконечны». «Я постоянно куда‑то езжу, работаю по субботам и воскресеньям. Последний раз я отдыхал на рождественских каникулах», — добавил постановщик.

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