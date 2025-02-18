Режиссер «Бруталиста» Брейди Корбет: «На фильме я заработал 0 долларов»

Режиссер также посетовал, что режиссерам «не платят за продвижение фильмов». «Некоторые фильмы, которые были представлены на Каннском фестивале, вышли в прокат почти год назад… Наш фильм вышел в сентябре. Так что я занимаюсь [промоактивностями] уже шесть месяцев. И у меня не было дохода, потому что у меня нет времени пойти на оплачиваемую работу», — сказал Корбет.