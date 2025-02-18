«Нэчжа побеждает царя драконов» вошел в топ-10 самых самых кассовых фильмов в истории

17 февраля лента собрала 12,052 млрд юаней (примерно $1,663 млрд) в мировом прокате. Благодаря этому она обошла в рейтинге «Короля Льва» 2019 года, а также заняла вторую строчку среди самых кассовых мультфильмов, уступая лишь «Головоломке 2» с ее 1,7 млрд долларов.