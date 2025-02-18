«Нэчжа побеждает царя драконов» вошел в топ-10 самых самых кассовых фильмов в истории

Китайский анимационный фильм «Нэчжа побеждает царя драконов» попал в топ-10 самых кассовых картин в истории. Об этом пишет CGTN.
17 февраля лента собрала 12,052 млрд юаней (примерно $1,663 млрд) в мировом прокате. Благодаря этому она обошла в рейтинге «Короля Льва» 2019 года, а также заняла вторую строчку среди самых кассовых мультфильмов, уступая лишь «Головоломке 2» с ее 1,7 млрд долларов.
На домашнем рынке, в Китае, «Нэчжа-2» продолжила доминировать и захватила внушительные 59,4% от общего объема кассы 2025 года, которая уже перевалила за 20 миллиардов юаней (примерно $2,76 миллиарда).
Говоря об успехе проекта, глава китайского подразделения IMAX Дэниел Майнуоринг назвал его лучшей анимационной картиной в истории страны.
«„Нэчжа“ основана на небольшой истории из вселенной „Возвышения в ранг духов“, дети изучают ее с малых лет. Если совместить такую IP с действительно хорошим фильмом — юмором, потрясающими боевыми сценами и самой качественной анимацией, которую Китай когда‑либо создавал, — фильм захватит все демографические группы», — объяснил он феноменальные сборы.
«Более того, множество китайских фильмов стараются чему-то учить зрителя, часто с очень очевидным посылом. У „Нэчжа-2“ ничего такого нет», — добавил представитель компании.
«Нэчжа-2» имеет шансы превзойти рекорд «Головоломки», ведь ее прокат в Китае еще не окончен, а в мировой картина вышла только в прошлые выходные.