Создатель «Клиники» признался, что выпустит продолжение ситкома по «эгоистичным» причинам

Создатель сериала «Клиника» Билл Лоренс признался в интервью Variety, что задумал продолжение ситкома по «эгоистичным» причинам.
Сценарист хочет возродить шоу, чтобы провести побольше времени с командой «Клиники». «Дело в том, что мы все друзья, и нам нравится проводить время вместе», — отметил он.
«Вы не сможете встретить писателя, актера или актрису, члена съемочной группы в этом шоу, кто не считал бы его одним из самых ярких моментов карьеры. И поэтому мы подумали, почему бы не сделать это снова?» — добавил Лоренс.
Кинематографист рассказал, что команда сейчас «находится в процессе» создания продолжения. «Есть сочетание старого и нового. Мы только начинаем все строить сейчас. Но я ожидаю, что он [сериал] выйдет очень скоро», — подчеркнул он.
Ранее Лоренс уже делился мыслями о перезапуске «Клиники». Он заявлял, что взялся за проект не ради финансовой прибыли.
Лоренс отмечал, что продолжать «Клинику» в той же больнице с теми же людьми, как будто все вернулось на круги своя, было бы неискренне по отношению к истории. Ему интересно исследовать, как изменились персонажи и вся сфера медицины за прошедшие годы.