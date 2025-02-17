Брюки с картой Ленинграда продают в сети за 1650 долларов

Брюки бренда Celine с принтом в виде карты Ленинграда продают на платформе eBay. За штаны просят 1650 долларов.
Модель выпустили в 2017 году, она вошла в коллекцию осень-зима. Изначально брюки продавались за 2500 евро. Предмет гардероба можно было купить в том числе в России за 175 тысяч рублей.
Штаны выполнены из шелка в молочно-белом цвете. На правом бедре размещено слово «Leningrad», а штанины брюк украшает карта города с указаниями на английском языке.
Нижнюю часть брюк можно отстегнуть. В этом случае длина штанов будет до середины голени. Примерить модель с eBay смогут только миниатюрные девушки: в продаже доступны только штаны размера S.
Заказать брюки получится у покупательниц из Греции или США. Согласно описанию на сайте, штаны находятся в Салониках, а отправить их по почте владелец готов, только если заказ будет сделан из США.