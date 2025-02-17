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В 2024-м россияне чаще брали отсрочки по кредитам

Сегодня в 21:20
Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

В 2024 году граждане РФ подали 4,1 млн запросов на отсрочки по кредитам. Это вдвое больше, чем годом ранее — 2,3 млн раз, передает РБК данные Центробанка.

В статистике регулятора речь идет о кредитных или ипотечных каникулах, предусмотренных законом, и программах реструктуризации от банков. Рост запросов от физлиц на реструктуризацию ссуд увеличился во втором полугодии.

ЦБ выделил четыре фактора, вызвавших всплеск обращений: возросшие объемы кредитования, ускорение инфляции, заявления на реструктуризацию после кредитных каникул (хронические должники) и «повышенный спрос на реструктуризацию со стороны граждан из наиболее пострадавших приграничных регионов».

Доля одобрения заявок упала до 29,7% (в 2023-м было 41,1%), количество завершенных реструктуризаций выросло на 30,8%. Общая сумма задолженности по проблемным ссудам составила 603,2 млрд рублей, что тоже почти на треть больше значений позапрошлого года, уточняет издание.

В 2024 году россияне стали чаще оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты. К сентябрю в реестре нотариата насчитывалось более 7600 товаров из секс-шопов — это на 68% больше, чем пять лет назад.

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