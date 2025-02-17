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СМИ: ремейк игры Final Fantasy 9 могут выпустить в 2026 году

Сегодня в 22:06
Фото: final.fantasy.ix

Ремейк игры Final Fantasy 9 может выйти в 2026 году. Об этом написал NME со ссылкой на инсайдеров.

Оригинальная игра вышла в 2000 году и познакомила геймеров с такими любимыми героями как мошенник Зидан, принцесса Гарнет и маг Виви. Персонажам предстояло остановить войну между нациями в средневековом фантазийном мире.

Final Fantasy 9 разошлась тиражом более 5,5 млн копий. Обновленная версия игры вышла в магазине PlayStation в 2010 году.

В 2021 году стало известно, что компания Square Enix работает над перезапуском Final Fantasy 9. Офиицально эту информацию так и не подтвердили, хотя слухи о проекте продолжали циркулировать.

По словам инсайдера @NateTheHate2, ремейк все еще находится в «активной разработке», как и новая версия Final Fantasy Tactics 1997 года. Обе игры не выйдут в 2025 году. «Возможно, мы увидим их запуск в 2026», — отметил инсайдер.

В 2021 году появлялись сообщения, что по мотивам Final Fantasy 9 выйдет анимационный сериал. Судьба этого проекта неизвестна.

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