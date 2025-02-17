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Бывший особняк баскетболиста Майкла Джордана сдали в аренду за 230 тысяч долларов

Сегодня в 21:24
Фото: Realtor.com

Бывший особняк баскетболиста Майкла Джордана, расположенный в пригороде Чикаго, сдали в аренду за 230 тысяч долларов. Об этом сообщил портал Realtor.com.

В декабре стало известно, что поместье стоимостью 9,5 млн долларов нашло покупателя спустя 13 лет на рынке. Им стал уроженец Небраски Джон Купер. Он решил сохранить дом в том виде, в котором он был при Джордане.

Сперва Купер предложил инвесторам купить часть акций на владение поместьем за примерно 1 млн долларов. Затем мужчина предоставил желающим «уникальную возможность» пожить в доме Джордана в течение месяца.

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Он пообещал арендаторам «незабываемый месяц роскошной жизни» в поместье, «тщательно спроектированном для тех, кто живет и дышит спортом». Гостям станут доступны девять спален, 19 ванных комнат и парковка на 14 автомобилей.

«Независимо от того, проводите ли вы эксклюзивное мероприятие, развлекаете высоких гостей или планируете деловой выездной тур высокого уровня, это поместье станет идеальным фоном», — подчеркнули в объявлении о сдаче дома.

Купер — давний поклонник НБА и баскетбольной команды «Чикаго Буллз», за которую играл Джордан. Ему удалось купить дом звезды НБА по очень низкой цене. За 9,5 млн долларов Купер получил особняк площадью 56 тыс. квадратных футов на участке площадью 7 акров.

В доме, помимо многочисленных жилых помещений, есть также баскетбольный зал, пейзажный бассейн, теннисный корт, площадка для гольфа, кинотеатр, парикмахерская, фитнес-центр, винный погреб и сигарная комната со столами для покера. Купер не намерен сам проживать в особняке, но хочет регулярно им пользоваться.

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