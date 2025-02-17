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Россияне стали чаще сдавать экзамен по вождению с первого раза

Вчера в 19:45
Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Доля водителей, сдавших в городе экзамен на права с первой попытки, выросла до 13,8%. Это может быть связано с упрощением сдачи и увеличением промежутка времени между пересдачами, пишет «Коммерсант».

В 2023 году доля тех, кто сдал на права в городе, составляла 12,1%, следует из данных ГИБДД. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева посчитала, что рост показателя в прошлом году связан со смягчением правил сдачи: экзаменуемым позволили совершать больше ошибок, увеличив предельное число штрафных баллов с пяти до семи.

Однако вместе с этим полиция увеличила с одного до шести-девяти месяцев срок пересдачи экзамена, если кандидат завалил все три попытки, напомнила Шутылева. Из‑за этого некоторые экзаменуемые лучше готовятся, чтобы сдать с одной из первых трех попыток и не уйти на пересдачу через полгода — к тому моменту навыки могут растеряться, пояснила она.

В 2024 году россияне получили 1,34 млн водительских прав — это на 2% меньше, чем в 2023-м. Большая часть из них приходится на категорию В — легковые автомобили (более 1 млн удостоверений), следом идут категории С (грузовики) и А (мотоциклы). В автоинспекции обратили внимание на тренд: на 11% выросло количество водителей, получивших права на мотоциклы.

«Рост популярности мотоциклов наблюдаем еще с пандемии. В условиях постоянного стресса люди стараются больше жить для себя, ищут новые способы получать удовольствие. Вождение мотоцикла — как раз один из них», — посчитал директор мотошколы в Новосибирске Антон Чибисов.

В ноябре прошлого года полиция арестовала жителя Новокузнецка из‑за нетрезвого состояния, в котором тот пришел на экзамен по вождению. Выяснилось, что экзаменуемый выпивал виски с колой за день и утром перед сдачей. Получить водительские права ему не удалось.

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