Россияне стали чаще сдавать экзамен по вождению с первого раза

Однако вместе с этим полиция увеличила с одного до шести-девяти месяцев срок пересдачи экзамена, если кандидат завалил все три попытки, напомнила Шутылева. Из‑за этого некоторые экзаменуемые лучше готовятся, чтобы сдать с одной из первых трех попыток и не уйти на пересдачу через полгода — к тому моменту навыки могут растеряться, пояснила она.